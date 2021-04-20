В 2023 году Эстония примет чемпионат Европы по футболу среди девушек до 17 лет

Соответствующее решение утвердил исполнительный комитет УЕФА, сообщила во вторник пресс-служба Эстонского футбольного союза (ЭФС).

В прошлом году Эстония должна была провести ЧЕ по футболу среди юношей до 17 лет, но из-за коронавируса турнир отменили.

"Поэтому мы подали заявку на проведение финального турнира среди девушек в мае 2023 года. С его помощью мы надеемся придать импульс развитию нашего женского футбола", - сказала генсек ЭФС Анне Рей.

В финальном турнире примут участие сборные, укомплектованные девушками 2006 года рождения и младше.