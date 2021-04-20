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  • В 2023 году Эстония примет чемпионат Европы по футболу среди девушек до 17 лет

В 2023 году Эстония примет чемпионат Европы по футболу среди девушек до 17 лет

Футбольные мячи. ФОТО: KAI PFAFFENBACH/AFP

В 2023 году Эстония проведет финальный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет, пишет Rus.ERR.

Соответствующее решение утвердил исполнительный комитет УЕФА, сообщила во вторник пресс-служба Эстонского футбольного союза (ЭФС).

В прошлом году Эстония должна была провести ЧЕ по футболу среди юношей до 17 лет, но из-за коронавируса турнир отменили.

"Поэтому мы подали заявку на проведение финального турнира среди девушек в мае 2023 года. С его помощью мы надеемся придать импульс развитию нашего женского футбола", - сказала генсек ЭФС Анне Рей.

В финальном турнире примут участие сборные, укомплектованные девушками 2006 года рождения и младше.

Поединки турнира пройдут в Таллинне и Тарту, но Эстония надеется задействовать и стадионы в других регионах страны.

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