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Графики распространения коронавируса: Эстония ходит по лезвию ножа

Школьники. ФОТО: Sille Annuk

Пришла весна, светит солнце и заболеваемость коронавирусом каждый день снижается. И хотя уровень инфицирования падает, согласно модели Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), мы все еще находимся в темно-красном поле, то есть в числе стран с очень высоким уровнем риска. Сегодня правительство планирует снять часть ограничений, что, по оценке ученых, может вновь привести к стремительному распространению COVID-19, пишет Postimees.

Член научного совета, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер смоделировала на матрице рисков светофора ECDC маршрут показателей заражения в Эстонии с марта прошлого года. Учитывалось число умерших людей с коронавирусом за последние семь дней, а также среднесуточное число зараженных в неделю. Уровень риска распространения коронавируса можно оценивать по шкале: низкий, средний, высокий и очень высокий. Правительство пересматривает уровень риска раз в неделю.

Как объясняет Криста Фишер, тенденция к заражаемости в Эстонии снижается, но быстрое снижение матрицы риска по-прежнему сдерживается высокой средней смертностью. «За последнюю неделю произошло небольшое снижение смертности, а это означает, что среднее число смертей от коронавируса в день не превышает десяти», - сказала она, добавив, что все же это очень небольшой спад. Сейчас в среднем мы имеем по-прежнему более 500 положительных тестов на коронавирус в день. Если бы этот показатель достиг 300 и смертность была ниже десяти, то Эстония оказалась бы в оранжевом поле ECDC. «Если число смертей у нас будет ниже пяти в день, а количество положительных тестов — ниже ста, то мы попадем в темно-зеленое поле», - добавила Криста Фишер.

Согласно матрице, в январе все смешалось в кучу. Что это было? По словам Фишер, в январе мы вышли на плато распространения коронавируса, но смертность варьировалась и поэтому на графике образовался такой спутанный клубок. Но и сейчас, согласно матрице, мы не достигли лучшего результата, чем в январе. «Мы находимся в очень высокой точке и это не очень хорошее место, в котором можно быть при распространении вируса», - отметила она. По ее словам, виден спад, но если эта тенденция сохранится, все равно нельзя снимать все ограничения сразу.

По словам другого члена научного совета, профессора вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, ситуация еще не очень хорошая. «Все хорошо, когда цифры нулевые», - добавил Меритс. По его словам, нынешние цифры говорят о том, что заболеваемость по-прежнему на очень высоком уровне. Но при этом радует то, что число нуждающихся в госпитализации людей с COVID-19 падает.

В Тарту и на Сааремаа заражаемость идет на убыль

Столбики на графике показывают, каков к настоящему моменту уровень инфицирования в уездах. Темно-синяя точка показывает, какой была заражаемость неделю назад, серая — две недели назад. «В целом во всех уездах наблюдается спад, за исключением Валга, но в небольших уездах колебаний больше», - добавила Фишер. Согласно графику, спад произошел во всех уголках Эстонии. «Как жителя Тарту, меня особенно радует, что спад в уезде за неделю увеличился почти вдвое», - заявила Фишер. Кроме того, хорошие показатели на Сааремаа.

Криста Фишер. ФОТО: Sille Annuk

По словам руководителя научного совета Ирьи Лутсар, в Тартумаа никогда не было высокого уровня инфицирования, как, например, в Харьюмаа или в Ида-Вирумаа. «Если говорить о серьезном спаде, то обязательно следует упомянуть Харьюмаа — хотя сейчас там при нынешнем падении все равно очень высокие показатели заражаемости», - объяснила она. По словам Лутсар, Эстония довольно маленькая, но в различных регионах наблюдаются различные тенденции заражения, на особенно высоком плато уже более полугода находятся Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в других уездах показатели скачут то вверх, то вниз.

Что будет после 25 апреля?

Фишер надеется, что сегодня правительство не решит ослабить ограничения на развлечения. «Хотя возможно, что если развлечения разрешат, а школы останутся на дистанционном обучении, то уровень заражения сильно не изменится. Но я не думаю, что дети будут сидеть дома, а взрослым в то же время позволят ходить по кабакам», - считает ученый.

Она поддерживает снятие ограничений, особенно для маленьких детей, которым нужно ходить в школу, а также, например, заниматься физическими упражнениями. «Для некоторых детей тренировка даже важнее. Если с дистанционным обучением хорошо справились, то, например, участвовать в тренировках по футболу или в репетициях по народному танцу толком дети не смогли», - объяснила Криста Фишер.

По оценке профессора вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, вариантов для дальнейших действий два: попытаться сохранить хорошую тенденцию к снижению или на следующих неделях ввести смягчающие меры. «Либо захотят, чтобы уровень заражения стал низким, а это позволило бы в дальнейшем ввести более существенные послабления, либо начнут по частям открывать страну, что, безусловно, приведет к росту заболеваемости и отодвинет в дальний ящик существенные послабления», - объяснил Меритс, добавив, что скорее это политический, а не научный вопрос.

Что касается открытия школ, то различные исследования показали, что 20-30% случаев заражения связаны с системой образования. Конечно, эти цифры будут такими же, если сами школы ничего не предпринимают, поэтому Меритс считает, что школы должны использовать компенсирующие меры. Например, ученики 1-4 классов должны ходить в школе в масках и большая часть уроков может проходить на свежем воздухе.

В конце прошлой недели министр образования и науки Лийна Керсна заявила, что ограничения не будут ослаблены до 25 апреля, но есть надежда, что в первую очередь в школы смогут вернуться ученики младших классов. Она отметила, что, безусловно, не все дети Эстонии сразу же окажутся в школьных стенах. «Во время кризиса, связанного с COVID-19, мы видели, что, если школы открыты, уровень заражения начинает расти. Школы — это место, где много контактов», - объяснила Керсна. По ее словам, учебные заведения будут открываться постепенно.

«Мы также пытались оставить в школе маленьких детей, которым требуется дополнительная помощь при закрытии учебных заведений. В случае повторного открытия мы, вероятно, можем сперва разрешить вернуться к занятиям в школах ученикам 1-4 классов», - пояснила министр образования. Если так случится, министерство даст школам дальнейшие инструкции. 

Лийна Керсна. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Нынешние ограничения действуют до 25 апреля», - подчеркнула он. По словам министра, в правительстве есть консенсус в том, что открытие школ важно, но нужно также учитывать, что это, в свою очередь, может привести к росту заражаемости - важно предотвратить это и быстро отреагировать. 

Руководитель научного совета Ирья Лутсар объяснила, что научный совет обратил внимание правительства на текущую ситуацию, когда уровень заражения очень высок, но, несмотря на это, в Эстонии наблюдается явная тенденция к спаду. «Мы сочли, что можно начать думать о пересмотре ограничений, например, в образовании или в занятиях на улице», - объяснила Лутсар. По ее словам, общая идея заключается в том, чтобы в первую очередь обратить внимание на начальные классы и уличные мероприятия и в последнюю — на взрослых и мероприятиях в закрытых помещениях. «В случае первых послаблений нужно следить за ситуацией две недели и если все по-прежнему хорошо, то надо пересмотреть другие послабления», - говорит ученый.

«Мы в темно-красной зоне и поэтому открывать все сразу нельзя», - отметила Лутсар. Лутсар поддерживает идею одинаковых мер во всех уездах. «Вряд ли кто-нибудь станет ездить в школу их Хаанья в Таллинн, но мы наблюдали, что прокатиться из Таллинна в Тарту в ресторан не сложно», - привела она пример того, почему открытие страны по регионам привело бы к неравенству. 

На прошлой неделе научный совет пришел к выводу, что если тенденция к снижению инфицирования сохранится, ограничения могут быть постепенно сняты с 26 апреля, начиная с частичного открытия школ и мероприятий на свежем воздухе для детей. 

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