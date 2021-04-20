Графики распространения коронавируса: Эстония ходит по лезвию ножа

Что будет после 25 апреля?

Фишер надеется, что сегодня правительство не решит ослабить ограничения на развлечения. «Хотя возможно, что если развлечения разрешат, а школы останутся на дистанционном обучении, то уровень заражения сильно не изменится. Но я не думаю, что дети будут сидеть дома, а взрослым в то же время позволят ходить по кабакам», - считает ученый. 8

Она поддерживает снятие ограничений, особенно для маленьких детей, которым нужно ходить в школу, а также, например, заниматься физическими упражнениями. «Для некоторых детей тренировка даже важнее. Если с дистанционным обучением хорошо справились, то, например, участвовать в тренировках по футболу или в репетициях по народному танцу толком дети не смогли», - объяснила Криста Фишер.

По оценке профессора вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, вариантов для дальнейших действий два: попытаться сохранить хорошую тенденцию к снижению или на следующих неделях ввести смягчающие меры. «Либо захотят, чтобы уровень заражения стал низким, а это позволило бы в дальнейшем ввести более существенные послабления, либо начнут по частям открывать страну, что, безусловно, приведет к росту заболеваемости и отодвинет в дальний ящик существенные послабления», - объяснил Меритс, добавив, что скорее это политический, а не научный вопрос.

Что касается открытия школ, то различные исследования показали, что 20-30% случаев заражения связаны с системой образования. Конечно, эти цифры будут такими же, если сами школы ничего не предпринимают, поэтому Меритс считает, что школы должны использовать компенсирующие меры. Например, ученики 1-4 классов должны ходить в школе в масках и большая часть уроков может проходить на свежем воздухе.

В конце прошлой недели министр образования и науки Лийна Керсна заявила, что ограничения не будут ослаблены до 25 апреля, но есть надежда, что в первую очередь в школы смогут вернуться ученики младших классов. Она отметила, что, безусловно, не все дети Эстонии сразу же окажутся в школьных стенах. «Во время кризиса, связанного с COVID-19, мы видели, что, если школы открыты, уровень заражения начинает расти. Школы — это место, где много контактов», - объяснила Керсна. По ее словам, учебные заведения будут открываться постепенно.

«Мы также пытались оставить в школе маленьких детей, которым требуется дополнительная помощь при закрытии учебных заведений. В случае повторного открытия мы, вероятно, можем сперва разрешить вернуться к занятиям в школах ученикам 1-4 классов», - пояснила министр образования. Если так случится, министерство даст школам дальнейшие инструкции.

Лийна Керсна. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Нынешние ограничения действуют до 25 апреля», - подчеркнула он. По словам министра, в правительстве есть консенсус в том, что открытие школ важно, но нужно также учитывать, что это, в свою очередь, может привести к росту заражаемости - важно предотвратить это и быстро отреагировать.

Руководитель научного совета Ирья Лутсар объяснила, что научный совет обратил внимание правительства на текущую ситуацию, когда уровень заражения очень высок, но, несмотря на это, в Эстонии наблюдается явная тенденция к спаду. «Мы сочли, что можно начать думать о пересмотре ограничений, например, в образовании или в занятиях на улице», - объяснила Лутсар. По ее словам, общая идея заключается в том, чтобы в первую очередь обратить внимание на начальные классы и уличные мероприятия и в последнюю — на взрослых и мероприятиях в закрытых помещениях. «В случае первых послаблений нужно следить за ситуацией две недели и если все по-прежнему хорошо, то надо пересмотреть другие послабления», - говорит ученый.

«Мы в темно-красной зоне и поэтому открывать все сразу нельзя», - отметила Лутсар. Лутсар поддерживает идею одинаковых мер во всех уездах. «Вряд ли кто-нибудь станет ездить в школу их Хаанья в Таллинн, но мы наблюдали, что прокатиться из Таллинна в Тарту в ресторан не сложно», - привела она пример того, почему открытие страны по регионам привело бы к неравенству.