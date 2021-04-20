Фото ⟩ Застройщик: квартиры в Таллинне распродаются мгновенно
Фирма 1Partner Arendus начала строительство нового пятиэтажного жилого дома на Пярнуском шоссе, 129b. Из двадцати шести квартир пятнадцать уже проданы.
Фирма 1Partner Arendus начала строительство нового пятиэтажного жилого дома на Пярнуском шоссе, 129b. Из двадцати шести квартир пятнадцать уже проданы.
По словам руководителя 1Partner Arendus Эркки Яэремаа, классические очертания здания выдержаны в общем архитектурном стиле Пярну-маантеэ. «После завершения строительства дома последняя так называемая „дырка“ у Пярнуского шоссе исчезнет, и облик улицы станет единым целым», — сказал Яэремаа.
«В этой части центра города практически нет свободных участков под застройку, поэтому квартиры расходятся, как горячие пирожки», — добавил Яэремаа.
На первом этаже пятиэтажного дома будут коммерческие помещения. В доме с энергосбережением класса A всего двадцать шесть квартир класса-люкс с окнами от пола до потолка и балконами. Под домом будет построен подземный гараж, а во дворе - игровая площадка для детей.
Архитектор здания является Ирина Рауд, строитель - Eviko Ehitus. Дом будет сдан летом 2022 года.