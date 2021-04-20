Вт, 20.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Фото ⟩ Застройщик: квартиры в Таллинне распродаются мгновенно

Дом будет построен на Пярну-мтн 129b ФОТО: 1Partner Arendus

Фирма 1Partner Arendus начала строительство нового пятиэтажного жилого дома на Пярнуском шоссе, 129b. Из двадцати шести квартир пятнадцать уже проданы.

По словам руководителя 1Partner Arendus Эркки Яэремаа, классические очертания здания выдержаны в общем архитектурном стиле Пярну-маантеэ. «После завершения строительства дома последняя так называемая „дырка“ у Пярнуского шоссе исчезнет, ​​и облик улицы станет единым целым», — сказал Яэремаа.

ФОТО: 1Partner Arendus

«В этой части центра города практически нет свободных участков под застройку, поэтому квартиры расходятся, как горячие пирожки», — добавил Яэремаа.

На первом этаже пятиэтажного дома будут коммерческие помещения. В доме с энергосбережением класса A всего двадцать шесть квартир класса-люкс с окнами от пола до потолка и балконами. Под домом будет построен подземный гараж, а во дворе - игровая площадка для детей.

ФОТО: 1Partner Arendus

Архитектор здания является Ирина Рауд, строитель - Eviko Ehitus. Дом будет сдан летом 2022 года.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back