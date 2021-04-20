Фото ⟩ Застройщик: квартиры в Таллинне распродаются мгновенно

По словам руководителя 1Partner Arendus Эркки Яэремаа, классические очертания здания выдержаны в общем архитектурном стиле Пярну-маантеэ. «После завершения строительства дома последняя так называемая „дырка“ у Пярнуского шоссе исчезнет, ​​и облик улицы станет единым целым», — сказал Яэремаа.

На первом этаже пятиэтажного дома будут коммерческие помещения. В доме с энергосбережением класса A всего двадцать шесть квартир класса-люкс с окнами от пола до потолка и балконами. Под домом будет построен подземный гараж, а во дворе - игровая площадка для детей.