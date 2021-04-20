Картина дня: смягчение ограничений, резня в Хаапсалу и проблемная стройплощадка

С 3 мая ученики 1-4-х классов вернутся в школу, откроются магазины и террасы ресторанов

На экстренной пресс-конференции члены правительства рассказали о решениях, принятых в связи с ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусом. В пресс-конференции участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...

Графики распространения коронавируса: Эстония ходит по лезвию ножа

Пришла весна, светит солнце и заболеваемость коронавирусом каждый день снижается. И хотя уровень инфицирования падает, согласно модели Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), мы все еще находимся в темно-красном поле, то есть в числе стран с очень высоким уровнем риска. Сегодня правительство планирует снять часть ограничений, что, по оценке ученых, может вновь привести к стремительному распространению COVID-19. Читать далее...

Сомневавшаяся в серьезности коронавируса дама попала в больницу в последнюю минуту

«Катетер из мочевого пузыря, голая под простыней на кровати, вязкая влажная духота, как в тропиках, ни окон, ни синего неба», - так описывает 63-летняя мать троих детей Мерике Пичкар свою первую ночь в отделении интенсивной терапии, в которое она попала после заражения коронавирусом. Читать далее...

Терпите и дышите пылью? Стройка Академии МВД вызвала негодование жителей соседних домов

Таллиннцам, проживающим в многоквартирных домах на улице Казе в районе Пирита, с февраля этого года отравляют жизнь строительные работы на территории Академии МВД. Само госучреждение заверяет, что сделало все возможное, чтобы как можно меньше тревожить окружающих. Читать далее...

Поможем 15-летней Веронике с тяжелой формой инвалидности купить жизненно важный аппарат

Вероника — это 15-летняя девочка с тяжелой формой инвалидности, страдающая генетическим дегенеративным заболеванием нервной системы. Болезнь сопровождается эпилепсией, спонтанными переломами и малоподвижностью. Читать далее...

Резня в Хаапсалу: один человек скончался, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу

Сегодня утром в 8:00 полицейские задержали 45-летнего мужчину, который ночью в квартире на улице Тамме в Хаапсалу нанес ножевые ранения трем людям. Один из них скончался. Читать далее...

Интервью 〉 Марек Сеэр готов к серьезным испытаниям

Борьба с эпидемией Covid-19 вышла на новый уровень, после того как вчера в должности был утвержден руководитель рабочей группы по организации общереспубликанской вакцинации Марек Сеэр. Перед имеющим опыт работы в правлении Клиники Тартуского университета и руководства Валгаской больницей Сеэром поставленная ответственная задача: максимально быстро приблизиться в массовой вакцинации как минимум 70 процентов населения. Читать далее...

Протесты и полицейское государство в Эстонии