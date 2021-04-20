Картина дня: смягчение ограничений, резня в Хаапсалу и проблемная стройплощадка
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 апреля.
На экстренной пресс-конференции члены правительства рассказали о решениях, принятых в связи с ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусом. В пресс-конференции участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...
Пришла весна, светит солнце и заболеваемость коронавирусом каждый день снижается. И хотя уровень инфицирования падает, согласно модели Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), мы все еще находимся в темно-красном поле, то есть в числе стран с очень высоким уровнем риска. Сегодня правительство планирует снять часть ограничений, что, по оценке ученых, может вновь привести к стремительному распространению COVID-19. Читать далее...
«Катетер из мочевого пузыря, голая под простыней на кровати, вязкая влажная духота, как в тропиках, ни окон, ни синего неба», - так описывает 63-летняя мать троих детей Мерике Пичкар свою первую ночь в отделении интенсивной терапии, в которое она попала после заражения коронавирусом. Читать далее...
Таллиннцам, проживающим в многоквартирных домах на улице Казе в районе Пирита, с февраля этого года отравляют жизнь строительные работы на территории Академии МВД. Само госучреждение заверяет, что сделало все возможное, чтобы как можно меньше тревожить окружающих. Читать далее...
Вероника — это 15-летняя девочка с тяжелой формой инвалидности, страдающая генетическим дегенеративным заболеванием нервной системы. Болезнь сопровождается эпилепсией, спонтанными переломами и малоподвижностью. Читать далее...
Сегодня утром в 8:00 полицейские задержали 45-летнего мужчину, который ночью в квартире на улице Тамме в Хаапсалу нанес ножевые ранения трем людям. Один из них скончался. Читать далее...
Борьба с эпидемией Covid-19 вышла на новый уровень, после того как вчера в должности был утвержден руководитель рабочей группы по организации общереспубликанской вакцинации Марек Сеэр. Перед имеющим опыт работы в правлении Клиники Тартуского университета и руководства Валгаской больницей Сеэром поставленная ответственная задача: максимально быстро приблизиться в массовой вакцинации как минимум 70 процентов населения. Читать далее...
Хотя можно обсуждать, пропорционально ли применение спецподразделений полиции в случае подавления протестов против NETS, примеры настоящего полицейского государства все же можно найти только на газетных страницах зарубежных новостей, пишет в Postimees Катрин Уба, профессор кафедры управления Университета Уппсала. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5800 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 536, то есть 9,2% от общего количества. Читать далее...
"Лично я с искренним уважением отношусь к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, хотя у многих эпоху его правления (2006-2016) принято критиковать. Все-таки именно при нем в мире заговорили об эстонском феномене «дигитального государства», и страна стала одним из глобальных лидеров по свободе слова в интернете", - пишет Вадим Штепа.
Консультирующий правительство научный совет рекомендует начать смягчение ограничений с начальных классов школ и занятий спортом на улице, а в дальнейшем смягчать ограничения поэтапно в зависимости от показателей распространения вируса. Читать далее...
Недалеко от границы с Россией, в Сетомаа, местные жители планируют покорить весь мир своей черной смородиной. Об этом рассказывает в свежем выпуске программа Kuuuurija.
Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу стоит поговорить с главами Турции и Греции о важности туризма и российских туристов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на предложение Ильвеса временно запретить россиянам въезд в Евросоюз. Читать далее...
Выборы президента страны приближаются и первая дата, когда они могли бы состояться в Рийгикогу, по оценке Избирательной службы, это — 30-31 августа. Если выборы перейдут в палату выборщиков, то президента изберут 25 сентября. Читать далее...