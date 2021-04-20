Картина дня: смягчение ограничений, резня в Хаапсалу и трагический случай с эстонской семьей в Египте
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 апреля.
На экстренной пресс-конференции члены правительства рассказали о решениях, принятых в связи с ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусом. В пресс-конференции участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...
С 3 мая предприятия торговли и обслуживания снова откроют свои двери, хотя и с учетом правила 2+2 и требование о 25-процентном пределе заполняемости. По словам руководителя центра Ülemiste Гуидо Пярнитса, открытие магазинов необходимо для общества в целом, а не только с экономической точки зрения. Читать далее...
Пришла весна, светит солнце и заболеваемость коронавирусом каждый день снижается. И хотя уровень инфицирования падает, согласно модели Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), мы все еще находимся в темно-красном поле, то есть в числе стран с очень высоким уровнем риска. Сегодня правительство планирует снять часть ограничений, что, по оценке ученых, может вновь привести к стремительному распространению COVID-19. Читать далее...
«Катетер из мочевого пузыря, голая под простыней на кровати, вязкая влажная духота, как в тропиках, ни окон, ни синего неба», - так описывает 63-летняя мать троих детей Мерике Пичкар свою первую ночь в отделении интенсивной терапии, в которое она попала после заражения коронавирусом. Читать далее...
Таллиннцам, проживающим в многоквартирных домах на улице Казе в районе Пирита, с февраля этого года отравляют жизнь строительные работы на территории Академии МВД. Само госучреждение заверяет, что сделало все возможное, чтобы как можно меньше тревожить окружающих. Читать далее...
Вероника — это 15-летняя девочка с тяжелой формой инвалидности, страдающая генетическим дегенеративным заболеванием нервной системы. Болезнь сопровождается эпилепсией, спонтанными переломами и малоподвижностью. Читать далее...
Сегодня утром в 8:00 полицейские задержали 45-летнего мужчину, который ночью в квартире на улице Тамме в Хаапсалу нанес ножевые ранения трем людям. Один из них скончался. Читать далее...
Борьба с эпидемией Covid-19 вышла на новый уровень, после того как вчера в должности был утвержден руководитель рабочей группы по организации общереспубликанской вакцинации Марек Сеэр. Перед имеющим опыт работы в правлении Клиники Тартуского университета и руководства Валгаской больницей Сеэром поставленная ответственная задача: максимально быстро приблизиться в массовой вакцинации как минимум 70 процентов населения. Читать далее...
Хотя можно обсуждать, пропорционально ли применение спецподразделений полиции в случае подавления протестов против NETS, примеры настоящего полицейского государства все же можно найти только на газетных страницах зарубежных новостей, пишет в Postimees Катрин Уба, профессор кафедры управления Университета Уппсала. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5800 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 536, то есть 9,2% от общего количества. Читать далее...
Недавно в Египте заболел и умер маленький ребенок из Эстонии, еще один ребенок из той же семьи сейчас находится в больнице. По данным Департамента здоровья, ребенок в возрасте до 2 лет заболел во время семейного отдыха в Египте и умер там из-за последствий сильной диареи. Читать далее..
"Лично я с искренним уважением отношусь к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, хотя у многих эпоху его правления (2006-2016) принято критиковать. Все-таки именно при нем в мире заговорили об эстонском феномене «дигитального государства», и страна стала одним из глобальных лидеров по свободе слова в интернете", - пишет Вадим Штепа.
Консультирующий правительство научный совет рекомендует начать смягчение ограничений с начальных классов школ и занятий спортом на улице, а в дальнейшем смягчать ограничения поэтапно в зависимости от показателей распространения вируса. Читать далее...
Недалеко от границы с Россией, в Сетомаа, местные жители планируют покорить весь мир своей черной смородиной. Об этом рассказывает в свежем выпуске программа Kuuuurija.
Сеть магазинов строительных товаров и товаров для дома K-rauta просит канцлера юстиции Юлле Мадизе оценить, в достаточной ли мере правительство соблюдает принцип гарантии основных прав и свобод, налагая ограничения на работу строительных магазинов и, таким образом, причиняя экономический ущерб всему сектору. Читать далее...
Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу стоит поговорить с главами Турции и Греции о важности туризма и российских туристов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на предложение Ильвеса временно запретить россиянам въезд в Евросоюз. Читать далее...
Выборы президента страны приближаются и первая дата, когда они могли бы состояться в Рийгикогу, по оценке Избирательной службы, это — 30-31 августа. Если выборы перейдут в палату выборщиков, то президента изберут 25 сентября. Читать далее...
Воспаление легких может возникнуть у семилетнего Ранара даже из-за небольшого насморка: из-за спинальной мышечной атрофии (СМА) он не может самостоятельно откашливаться, прочищая дыхательные пути. «Нужно уметь постоянно приспосабливаться», - описывает будни семьи мать Ранара Лийз Аавик, руководитель Эстонского общества редких заболеваний. Больничная касса не возмещает расходы на лекарства от СМА. Читать далее...
Теплые выходные показали, что нарвитяне снова стали активно пользоваться общественным транспортом, чтобы попасть на свои дачи. В заполненных автобусах о социальной дистанции говорить не приходится, поэтому общественный транспорт может стать одним из источников заражения коронавирусом. Чтобы уменьшить количество пассажиров в пригородных автобусов, Нарва заплатит за дополнительные рейсы, которые начнутся в среду. Читать далее...
Россия стянула в район аннексированного Крыма крупную группировку войск. В частности, туда перебросили несколько кораблей, обычно не входящих в состав Черноморского флота, а на востоке полуострова появился военный лагерь. Читать далее...