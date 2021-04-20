Картина дня: смягчение ограничений, резня в Хаапсалу и трагический случай с эстонской семьей в Египте

Протесты и полицейское государство в Эстонии

Хотя можно обсуждать, пропорционально ли применение спецподразделений полиции в случае подавления протестов против NETS, примеры настоящего полицейского государства все же можно найти только на газетных страницах зарубежных новостей, пишет в Postimees Катрин Уба, профессор кафедры управления Университета Уппсала. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 536 жителей Эстонии, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5800 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 536, то есть 9,2% от общего количества. Читать далее...

В Египте во время отдыха умер двухлетний ребенок из Эстонии

Недавно в Египте заболел и умер маленький ребенок из Эстонии, еще один ребенок из той же семьи сейчас находится в больнице. По данным Департамента здоровья, ребенок в возрасте до 2 лет заболел во время семейного отдыха в Египте и умер там из-за последствий сильной диареи. Читать далее..

Зачем подражать путинской России?

"Лично я с искренним уважением отношусь к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, хотя у многих эпоху его правления (2006-2016) принято критиковать. Все-таки именно при нем в мире заговорили об эстонском феномене «дигитального государства», и страна стала одним из глобальных лидеров по свободе слова в интернете", - пишет Вадим Штепа.

Лутсар: снимать ограничения следует поэтапно, начав с младших классов школ

Консультирующий правительство научный совет рекомендует начать смягчение ограничений с начальных классов школ и занятий спортом на улице, а в дальнейшем смягчать ограничения поэтапно в зависимости от показателей распространения вируса. Читать далее...

Бизнес на смородине сулит миллионы евро

Недалеко от границы с Россией, в Сетомаа, местные жители планируют покорить весь мир своей черной смородиной. Об этом рассказывает в свежем выпуске программа Kuuuurija.

Сеть K-rauta хочет получить от канцлера юстиции оценку закрытия магазинов

Сеть магазинов строительных товаров и товаров для дома K-rauta просит канцлера юстиции Юлле Мадизе оценить, в достаточной ли мере правительство соблюдает принцип гарантии основных прав и свобод, налагая ограничения на работу строительных магазинов и, таким образом, причиняя экономический ущерб всему сектору. Читать далее...

В МИД РФ ответили на предложение Ильвеса запретить россиянам въезд в ЕС

Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу стоит поговорить с главами Турции и Греции о важности туризма и российских туристов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на предложение Ильвеса временно запретить россиянам въезд в Евросоюз. Читать далее...

Ориентировочный график 〉 Нового президента Эстонии могут выбрать 30 августа

Выборы президента страны приближаются и первая дата, когда они могли бы состояться в Рийгикогу, по оценке Избирательной службы, это — 30-31 августа. Если выборы перейдут в палату выборщиков, то президента изберут 25 сентября. Читать далее...

"Все указывало на то, что тут что-то не так": о жизни семилетнего мальчика с очень редким диагнозом

Воспаление легких может возникнуть у семилетнего Ранара даже из-за небольшого насморка: из-за спинальной мышечной атрофии (СМА) он не может самостоятельно откашливаться, прочищая дыхательные пути. «Нужно уметь постоянно приспосабливаться», - описывает будни семьи мать Ранара Лийз Аавик, руководитель Эстонского общества редких заболеваний. Больничная касса не возмещает расходы на лекарства от СМА. Читать далее...

В среду на дачные линии в Нарве выйдут дополнительные автобусы

Теплые выходные показали, что нарвитяне снова стали активно пользоваться общественным транспортом, чтобы попасть на свои дачи. В заполненных автобусах о социальной дистанции говорить не приходится, поэтому общественный транспорт может стать одним из источников заражения коронавирусом. Чтобы уменьшить количество пассажиров в пригородных автобусов, Нарва заплатит за дополнительные рейсы, которые начнутся в среду. Читать далее...

Россия сконцентрировала крупную группу кораблей и самолетов в Крыму. Что происходит?