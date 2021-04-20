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  • Картина дня: смягчение ограничений, резня в Хаапсалу и трагический случай с эстонской семьей в Египте

Картина дня: смягчение ограничений, резня в Хаапсалу и трагический случай с эстонской семьей в Египте

Уличная терраса. ФОТО: Laila Kaasik

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 апреля.

С 3 мая ученики 1-4-х классов вернутся в школу, откроются магазины и террасы ресторанов

На экстренной пресс-конференции члены правительства рассказали о решениях, принятых в связи с ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусом. В пресс-конференции участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...

Глава центра Ülemiste: условия для открытия магазинов совершенно адекватные

С 3 мая предприятия торговли и обслуживания снова откроют свои двери, хотя и с учетом правила 2+2 и требование о 25-процентном пределе заполняемости. По словам руководителя центра Ülemiste Гуидо Пярнитса, открытие магазинов необходимо для общества в целом, а не только с экономической точки зрения. Читать далее...

Графики распространения коронавируса: Эстония ходит по лезвию ножа

Пришла весна, светит солнце и заболеваемость коронавирусом каждый день снижается. И хотя уровень инфицирования падает, согласно модели Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), мы все еще находимся в темно-красном поле, то есть в числе стран с очень высоким уровнем риска. Сегодня правительство планирует снять часть ограничений, что, по оценке ученых, может вновь привести к стремительному распространению COVID-19. Читать далее...

Сомневавшаяся в серьезности коронавируса дама попала в больницу в последнюю минуту

«Катетер из мочевого пузыря, голая под простыней на кровати, вязкая влажная духота, как в тропиках, ни окон, ни синего неба», - так описывает 63-летняя мать троих детей Мерике Пичкар свою первую ночь в отделении интенсивной терапии, в которое она попала после заражения коронавирусом. Читать далее...

Терпите и дышите пылью? Стройка Академии МВД вызвала негодование жителей соседних домов

Таллиннцам, проживающим в многоквартирных домах на улице Казе в районе Пирита, с февраля этого года отравляют жизнь строительные работы на территории Академии МВД. Само госучреждение заверяет, что сделало все возможное, чтобы как можно меньше тревожить окружающих. Читать далее...

Поможем 15-летней Веронике с тяжелой формой инвалидности купить жизненно важный аппарат

Вероника — это 15-летняя девочка с тяжелой формой инвалидности, страдающая генетическим дегенеративным заболеванием нервной системы. Болезнь сопровождается эпилепсией, спонтанными переломами и малоподвижностью. Читать далее...

Резня в Хаапсалу: один человек скончался, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу

Сегодня утром в 8:00 полицейские задержали 45-летнего мужчину, который ночью в квартире на улице Тамме в Хаапсалу нанес ножевые ранения трем людям. Один из них скончался. Читать далее...

Интервью 〉 Марек Сеэр готов к серьезным испытаниям

Борьба с эпидемией Covid-19 вышла на новый уровень, после того как вчера в должности был утвержден руководитель рабочей группы по организации общереспубликанской вакцинации Марек Сеэр. Перед имеющим опыт работы в правлении Клиники Тартуского университета и руководства Валгаской больницей Сеэром поставленная ответственная задача: максимально быстро приблизиться в массовой вакцинации как минимум 70 процентов населения. Читать далее...

Протесты и полицейское государство в Эстонии

Хотя можно обсуждать, пропорционально ли применение спецподразделений полиции в случае подавления протестов против NETS, примеры настоящего полицейского государства все же можно найти только на газетных страницах зарубежных новостей, пишет в Postimees Катрин Уба, профессор кафедры управления Университета Уппсала. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 536 жителей Эстонии, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5800 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 536, то есть 9,2% от общего количества. Читать далее...

В Египте во время отдыха умер двухлетний ребенок из Эстонии

Недавно в Египте заболел и умер маленький ребенок из Эстонии, еще один ребенок из той же семьи сейчас находится в больнице. По данным Департамента здоровья, ребенок в возрасте до 2 лет заболел во время семейного отдыха в Египте и умер там из-за последствий сильной диареи. Читать далее..

Зачем подражать путинской России?

"Лично я с искренним уважением отношусь к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, хотя у многих эпоху его правления (2006-2016) принято критиковать. Все-таки именно при нем в мире заговорили об эстонском феномене «дигитального государства», и страна стала одним из глобальных лидеров по свободе слова в интернете", - пишет Вадим Штепа.

Лутсар: снимать ограничения следует поэтапно, начав с младших классов школ

Консультирующий правительство научный совет рекомендует начать смягчение ограничений с начальных классов школ и занятий спортом на улице, а в дальнейшем смягчать ограничения поэтапно в зависимости от показателей распространения вируса. Читать далее...

Бизнес на смородине сулит миллионы евро

Недалеко от границы с Россией, в Сетомаа, местные жители планируют покорить весь мир своей черной смородиной. Об этом рассказывает в свежем выпуске программа Kuuuurija.

Сеть K-rauta хочет получить от канцлера юстиции оценку закрытия магазинов

Сеть магазинов строительных товаров и товаров для дома K-rauta просит канцлера юстиции Юлле Мадизе оценить, в достаточной ли мере правительство соблюдает принцип гарантии основных прав и свобод, налагая ограничения на работу строительных магазинов и, таким образом, причиняя экономический ущерб всему сектору. Читать далее...

В МИД РФ ответили на предложение Ильвеса запретить россиянам въезд в ЕС

Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу стоит поговорить с главами Турции и Греции о важности туризма и российских туристов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на предложение Ильвеса временно запретить россиянам въезд в Евросоюз. Читать далее...

Ориентировочный график 〉 Нового президента Эстонии могут выбрать 30 августа

Выборы президента страны приближаются и первая дата, когда они могли бы состояться в Рийгикогу, по оценке Избирательной службы, это — 30-31 августа. Если выборы перейдут в палату выборщиков, то президента изберут 25 сентября. Читать далее...

"Все указывало на то, что тут что-то не так": о жизни семилетнего мальчика с очень редким диагнозом

Воспаление легких может возникнуть у семилетнего Ранара даже из-за небольшого насморка: из-за спинальной мышечной атрофии (СМА) он не может самостоятельно откашливаться, прочищая дыхательные пути. «Нужно уметь постоянно приспосабливаться», - описывает будни семьи мать Ранара Лийз Аавик, руководитель Эстонского общества редких заболеваний. Больничная касса не возмещает расходы на лекарства от СМА. Читать далее...

В среду на дачные линии в Нарве выйдут дополнительные автобусы

Теплые выходные показали, что нарвитяне снова стали активно пользоваться общественным транспортом, чтобы попасть на свои дачи. В заполненных автобусах о социальной дистанции говорить не приходится, поэтому общественный транспорт может стать одним из источников заражения коронавирусом. Чтобы уменьшить количество пассажиров в пригородных автобусов, Нарва заплатит за дополнительные рейсы, которые начнутся в среду. Читать далее...

Россия сконцентрировала крупную группу кораблей и самолетов в Крыму. Что происходит?

Россия стянула в район аннексированного Крыма крупную группировку войск. В частности, туда перебросили несколько кораблей, обычно не входящих в состав Черноморского флота, а на востоке полуострова появился военный лагерь. Читать далее...

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