Полный обзор ⟩ Какие ограничения отменяются или смягчаются в Эстонии с 3 мая?

Напомним, что первыми с 26 апреля были смягчены правила для занятий спортом, тренировок и деятельности по интересам на свежем воздухе.

С 3 мая частично открываются общеобразовательные школы и магазины, также можно будет есть на открытых террасах заведений общепита, учитывая ограничения, связанные с часами работы, правилами передвижения, рассадки и заполняемости. Если эпидемиологическая обстановка позволит, в течение мая ограничения будут ослаблены дополнительно.

При движении в общественных помещениях останутся в силе правило 2+2 и обязанность носить маску.

Образование

В соответствии с принятым на прошлой неделе правительственным распоряжением, с понедельника, 3 мая в Эстонии наряду с учениками начальных классов контактное обучение разрешено также учащимся 9 и 12 классов.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что контактное обучение разрешено также учащимся профессиональных учебных заведений, сдающим в нынешнем году государственные экзамены. Занятия должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности, касающихся COVID-19.

Изменение позволит выпускникам основных школ, гимназий и профессиональных учебных заведений лучше подготовиться к окончанию школы. Учащиеся получат возможность под руководством учителя восполнить пробелы, возникшие при дистанционном обучении, что важно для продолжения обучения на следующем уровне.

Учебным заведениям предоставлено решать, как проводить занятия, следует оценить необходимость контактного обучения для учащихся выпускных классов и исходя из этого организовать контактное обучение. При вынесении решения об организации учебного процесса следует учитывать меры предосторожности, необходимые для предупреждения распространения вируса.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность по интересам и образование, а также дополнительное обучение и повышение квалификации в помещениях и вне их

С 3 мая в помещениях можно проводить все эти виды деятельности в формате 2+2, то есть вместе могут тренироваться до двух человек, держась от других на расстоянии не менее двух метров. Помимо прочего это означает, что разрешены парные тренировки, например, игра в теннис. На тех же основаниях разрешены тренировки и в бассейне. При организации деятельности нужно учитывать, что заполняемость помещений не должна превышать 25% от максимальной. Групповые тренировки запрещены.

В разрешенном числе участников групповых тренировок учтен также руководитель, а если групп больше одной, то они не должны пересекаться друг с другом. Ограничение на групповые тренировки не распространяется на учеников одного допущенного к контактному обучению класса. Также ограничение не распространяется на прежние исключения, то есть на профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов в нее, спортсменов высшей и первой лиги, деятельность, связанную с государственной обороной и внутренней безопасностью.

Предприятия торговли и обслуживания

С 3 мая для клиентов могут открыться все магазины с учетом правила 2+2 и требования предельной заполняемости в 25%.

Ограничения для предприятий обслуживания не изменятся. Это значит, что они могут оставаться открытыми, если соблюдается правило 2+2 и заполняемость не превышает 25%.