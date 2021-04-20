Полный обзор ⟩ Какие ограничения отменяются или смягчаются в Эстонии с 3 мая?
С завтрашнего дня, 3 мая, в Эстонии смягчается целый ряд связанных с коронавирусом ограничений.
С завтрашнего дня, 3 мая, в Эстонии смягчается целый ряд связанных с коронавирусом ограничений.
Напомним, что первыми с 26 апреля были смягчены правила для занятий спортом, тренировок и деятельности по интересам на свежем воздухе.
С 3 мая частично открываются общеобразовательные школы и магазины, также можно будет есть на открытых террасах заведений общепита, учитывая ограничения, связанные с часами работы, правилами передвижения, рассадки и заполняемости. Если эпидемиологическая обстановка позволит, в течение мая ограничения будут ослаблены дополнительно.
При движении в общественных помещениях останутся в силе правило 2+2 и обязанность носить маску.
Образование
В соответствии с принятым на прошлой неделе правительственным распоряжением, с понедельника, 3 мая в Эстонии наряду с учениками начальных классов контактное обучение разрешено также учащимся 9 и 12 классов.
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что контактное обучение разрешено также учащимся профессиональных учебных заведений, сдающим в нынешнем году государственные экзамены. Занятия должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности, касающихся COVID-19.
Изменение позволит выпускникам основных школ, гимназий и профессиональных учебных заведений лучше подготовиться к окончанию школы. Учащиеся получат возможность под руководством учителя восполнить пробелы, возникшие при дистанционном обучении, что важно для продолжения обучения на следующем уровне.
Учебным заведениям предоставлено решать, как проводить занятия, следует оценить необходимость контактного обучения для учащихся выпускных классов и исходя из этого организовать контактное обучение. При вынесении решения об организации учебного процесса следует учитывать меры предосторожности, необходимые для предупреждения распространения вируса.
Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность по интересам и образование, а также дополнительное обучение и повышение квалификации в помещениях и вне их
С 3 мая в помещениях можно проводить все эти виды деятельности в формате 2+2, то есть вместе могут тренироваться до двух человек, держась от других на расстоянии не менее двух метров. Помимо прочего это означает, что разрешены парные тренировки, например, игра в теннис. На тех же основаниях разрешены тренировки и в бассейне. При организации деятельности нужно учитывать, что заполняемость помещений не должна превышать 25% от максимальной. Групповые тренировки запрещены.
В разрешенном числе участников групповых тренировок учтен также руководитель, а если групп больше одной, то они не должны пересекаться друг с другом. Ограничение на групповые тренировки не распространяется на учеников одного допущенного к контактному обучению класса. Также ограничение не распространяется на прежние исключения, то есть на профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов в нее, спортсменов высшей и первой лиги, деятельность, связанную с государственной обороной и внутренней безопасностью.
Предприятия торговли и обслуживания
С 3 мая для клиентов могут открыться все магазины с учетом правила 2+2 и требования предельной заполняемости в 25%.
Ограничения для предприятий обслуживания не изменятся. Это значит, что они могут оставаться открытыми, если соблюдается правило 2+2 и заполняемость не превышает 25%.
Заведения общественного питания
С 3 мая на внешней территории заведений общепита можно принимать пищу до 21.00, при этом заполняемость террасы не должна превышать 50%, а за одним столом должно находиться не более 10 человек. По-прежнему запрещено употреблять еду и напитки в помещениях, разрешено продавать еду навынос.
Богослужения, музеи, выставки, публичные мероприятия и собрания вне помещений
С 3 мая можно посещать помещения музеев и выставочные залы, учитывая 2+2 и заполняемость в 25%. Музеи и выставки должны закрываться в 19.00. Те же ограничения на передвижение, требования по максимальной заполняемости и время закрытия нужно учитывать при организации богослужений и других публичных религиозных обрядов.
Для всех остальных проходящих в помещениях публичных мероприятий как культурной, так и развлекательной сферы сохраняются в силе прежние ограничений. Ограничения продлены также для СПА, бассейнов, бань. Занятия спортом и тренировки в них разрешены в соответствии с условиями, предусмотренными для занятий спортом.
С 3 мая вне помещений разрешено проводить публичные собрания и богослужения, а также культурные и развлекательные мероприятия максимум для 150 человек. Люди при этом должны быть разбиты на группы до 10 человек, которые не пересекаются между собой. Все мероприятия должны быть завершены к 21.00.
Спортивные соревнования, спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия
С 3 мая на свежем воздухе разрешены спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия максимум для 150 человек, которые должны быть разбиты на не пересекающиеся между собой группы до 10 человек (включая руководителя). Мероприятие должно завершиться в 21.00.
С 3 мая увеличится максимально допустимое количество участников спортивных соревнований в области профессионального спорта, в том числе для первой лиги. Это значит, что в помещениях в соревнованиях вместе с персоналом может участвовать до 100, а вне помещений – до 200 человек. Зрители на соревнования не допускаются. Временных ограничений для проведения профессиональных спортивных соревнований не устанавливается.