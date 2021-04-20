Полный обзор ⟩ Какие ограничения сняло правительство?

Первыми с 26 апреля будут смягчены правила для занятий спортом, тренировок и деятельности по интересам на свежем воздухе. С 3 мая частично откроются общеобразовательные школы и магазины, также можно будет есть на открытых террасах заведений общепита, учитывая ограничения, связанные с часами работы, правилами передвижения, рассадки и заполняемости. Если эпидемиологическая обстановка позволит, в течение мая ограничения будут ослаблены дополнительно.

При движении в общественных помещениях останутся в силе правило 2+2 и обязанность носить маску.

Сегодня правительство достигло принципиальной договоренности, соответствующее распоряжение планируется принять в четверг.

По словам премьер-министра Каи Каллас, снижающиеся цифры заражения позволяют начать постепенное смягчение ограничений, но следует иметь в виду, что опасность не миновала: «Я благодарю всех, кто старательно соблюдал ограничения. Благодаря вам цифры пошли на спад и стало возможным шаг за шагом открывать жизнь общества. Все же мы должны тщательно взвешивать каждое послабление, потому что вирус еще никуда не делся. Я призываю всех сохранять осторожность, несмотря на потепление. И особенно на каникулах – прежний опыт показывает, что после каникул заражение растет. Будем пристально следить за ситуацией».

Образование

С 3 мая к контактному обучению допускаются ученики классов с 1-го по 4-й, а также учащиеся в особыми образовательными потребностями. Решение о допуске к контактному обучению других школьных ступеней правительство будет обсуждать в дальнейшем.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность по интересам и образование, а также дополнительное обучение и повышение квалификации в помещениях и вне их

С 3 мая в помещениях можно проводить все эти виды деятельности в формате 2+2, то есть вместе могут тренироваться до двух человек, держась от других на расстоянии не менее двух метров. Помимо прочего это означает, что разрешены парные тренировки, например, игра в теннис. На тех же основаниях разрешены тренировки и в бассейне. При организации деятельности нужно учитывать, что заполняемость помещений не должна превышать 25% от максимальной. Групповые тренировки запрещены.

С 26 апреля все указанные в подзаголовке виды деятельности разрешено проводить вне помещений в группах до 10 человек.

В разрешенном числе участников групповых тренировок учтен также руководитель, а если групп больше одной, то они не должны пересекаться друг с другом. Ограничение на групповые тренировки не распространяется на учеников одного допущенного к контактному обучению класса. Также ограничение не распространяется на прежние исключения, то есть на профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов в нее, спортсменов высшей и первой лиги, деятельность, связанную с государственной обороной и внутренней безопасностью.

Предприятия торговли и обслуживания

С 3 мая для клиентов могут открыться все магазины с учетом правила 2+2 и требования предельной заполняемости в 25%.