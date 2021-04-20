"Все указывало на то, что тут что-то не так...": как живет семилетний мальчик с очень редким диагнозом
Воспаление легких может возникнуть у семилетнего Ранара даже из-за небольшого насморка - из-за спинальной мышечной атрофии (СМА) он не может самостоятельно откашливаться, прочищая дыхательные пути. «Нужно уметь постоянно приспосабливаться», - описывает будни семьи мать Ранара Лийз Аавик, руководитель Эстонского общества редких заболеваний. Больничная касса не возмещает расходы на лекарства от СМА, пишет Postimees.