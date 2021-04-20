"Все указывало на то, что тут что-то не так...": как живет семилетний мальчик с очень редким диагнозом

Когда Ранару было шесть месяцев, семья начала замечать, что развитие ребенка не соответствует возрасту - он не ползал и не сидел. «Все признаки указывали на то, что что-то не так, - говорит Аавик. Семейный врач направил ребенка в детскую больницу.