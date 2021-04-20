Фото ⟩ У здания больницы полыхал легковой автомобиль

Как пишет Lõuna-Eesti Postimees , легковой автомобиль Peugeot 308 полыхал на обочине у больницы. По словам прибывшего на место происшествия руководителя спасательных работ, после 14:00 еще не была известна причина возгорания.

Руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что в отличие от причин возгорания зданий, спасатели не изучают причины возгорания автомобилей. «Если это страховой случай, то, может быть, в интересах страховой фирмы подробнее разобраться в причинах произошедшего. В целом понятно, что это либо сбой в электросети, либо другая техническая неисправность», - прокомментировал он.