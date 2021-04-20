Галерея ⟩ В Тарту открылся второй ресторан KFC

Apollo cообщил, что до истечения срока, установленного правительством, ресторан открыт для продажи еды навынос и заказов на дом. Первый в Тарту ресторан KFC находится в т/ц Lõunakeskus.

Эстонские рестораны являются частью стратегии роста KFC в Балтии, согласно которой к концу 2021 года сеть расширится до 20 ресторанов.