Вт, 20.04.2021
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Галерея ⟩ В Тарту открылся второй ресторан KFC

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Во вторник Apollo Group открыла в торговом центре Tasku второй ресторан Kentucky Fried Chicken (KFC) в Тарту.

Apollo cообщил, что до истечения срока, установленного правительством, ресторан открыт для продажи еды навынос и заказов на дом. Первый в Тарту ресторан KFC находится в т/ц Lõunakeskus.

Эстонские рестораны являются частью стратегии роста KFC в Балтии, согласно которой к концу 2021 года сеть расширится до 20 ресторанов.

В настоящее время в странах Балтии работает 14 ресторанов KFC, шесть из которых находятся в Эстонии.

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