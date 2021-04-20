Нужна ваша помощь: полиция ищет пропавшего 15-летнего Руслана
Полиция просит помощи в определении местонахождения 15-летнего Руслана, который 18 апреля покинул свой дом в Нарве и до сих пор не вернулся обратно.
Полиция просит помощи в определении местонахождения 15-летнего Руслана, который 18 апреля покинул свой дом в Нарве и до сих пор не вернулся обратно.
Последний раз близкие мальчика контактировали с ним 18 апреля, когда ребенок сказал, что поедет в Силламяэ на день рождения к другу. Мальчик взял с собой мобильный телефон, однако он отключен и поэтому не ясно, где и у кого он остановился. Близкие Руслана обзвонили его друзей и знакомых, однако никто из них не смог сказать, где может находиться молодой человек.
Полиция проверила места, где может находиться мальчик, однако это не принесло результатов. Собранная информация дает основания полагать, что Руслан может находиться в Силламяэ, Нарве или Йыхви.
Рост Руслана около 170 сантиметров, он стройного телосложения. Покидая дом, он надел черную ветровку с белыми полосками, короткие брюки и на его голове была черная панама. У Руслана очень короткие светлые волосы.
Просим людей, которые видели Руслана или знают о его местонахождении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.