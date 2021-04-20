В Египте во время отдыха умер двухлетний ребенок из Эстонии
Недавно в Египте заболел и умер маленький ребенок из Эстонии, еще один ребенок из той же семьи сейчас находится в больнице, пишет Postimees.
Недавно в Египте заболел и умер маленький ребенок из Эстонии, еще один ребенок из той же семьи сейчас находится в больнице, пишет Postimees.
По данным Департамента здоровья, ребенок в возрасте до 2 лет заболел во время семейного отдыха в Египте и умер там из-за последствий сильной диареи.
Семья вернулась в Эстонию на прошлой неделе, и их второй ребенок, дошкольник, в настоящее время находится на больничном лечении в Эстонии.
По данным Департамента здоровья, тесты на младшего ребенка в Египте не проводились, поэтому точно неизвестно, где он заразился. Диагноз: рвота и диарея. Также неизвестно, была ли сделана прививка от вирусных заболеваний.
Департамент здоровья также призывает людей с осторожностью относиться к поездкам на каникулы в любую страну. Особую осторожность необходимо соблюдать при поездках в третьи страны. «У нас нет достоверной и актуальной информации о возможностях системы здравоохранения в стране назначения, и мы не можем гарантировать, что вы получите необходимую помощь своевременно», - предупреждает ведомство.
Департамент подчеркивает, что во многих странах распространяются и другие опасные инфекционные заболевания, с которыми страны не справляются из-за COVID-19. Другими словами, существует риск заражения за границей различными инфекционными заболеваниями, которые невозможно вовремя выявить или своевременно вылечить.