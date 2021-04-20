Меркель: газ из "Северного потока 2" ничем не хуже другого российского газа

Выступая по видеосвязи на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), она констатировала, что газ из строящегося трубопровода ничем не отличается от газа из "Северного потока 1" или того газа, который поступает из России через Турцию.

"У меня есть впечатление, что у нас тут возможно вокруг "Северного потока 2" есть конфликт, который гораздо шире", - сказала она.

Меркель полагает, что противоречия по поводу "Северного потока 2" - это "политическая борьба"

Она отметила, что есть многочисленные разногласия между Россией и ЕС, и заявила, что нужно вырабатывать единую европейскую позицию. Меркель напомнила, что Германия добилась сохранения транзита российского газа через Украину.

"Германия выступала за то, чтобы Украина оставалась транзитной страной для экспорта российского газа в ЕС. Я знаю, что есть противоречия по поводу "Северного потока 2", я знаю позицию многих стран-участников", - сказала Меркель.