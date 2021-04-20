Премьер-министр Кая Каллас посетит с визитом Ида-Вирумаа
В конце следующей недели премьер-министр Кая Каллас посетит с визитом Ида-Вирумаа, в программе визита встреча с мэром Нарвы Катри Райк, пишет во вторник Rus.ERR.
В конце следующей недели премьер-министр Кая Каллас посетит с визитом Ида-Вирумаа, в программе визита встреча с мэром Нарвы Катри Райк, пишет во вторник Rus.ERR.
"Поскольку меня несколько раз спрашивали, когда я поеду в Ида-Вирумаа, то теперь я могу назвать конкретную дату: я поеду туда 30 апреля, сейчас в календаре указана эта дата", - сказала Кая Каллас в интервью.
"Сейчас программа визита только составляется. Я точно знаю, что встречусь с мэром Нарвы Катри Райк. Также мы сможем встретиться с местными жителями, чтобы выслушать, какие у них проблемы, например, связанные с зеленым переворотом, объяснить свои точки зрения, развеять страхи и познакомиться с ситуацией на месте", - добавила глава правительства.