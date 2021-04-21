В ДТП в Таллинне пострадал пьяный водитель электросамоката
Во вторник, 20 апреля, поздно вечером в Таллинне в ДТП попал ехавший на электросамокате нетрезвый мужчина, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник, 20 апреля, поздно вечером в Таллинне в ДТП попал ехавший на электросамокате нетрезвый мужчина, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 22.45 у дома номер 141 по Пярнускому шоссе. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний мужчина ехал на электросамокате, врезался в бордюр и упал.
Скорая помощь доставила пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу.