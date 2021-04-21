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  • В ДТП в Таллинне пострадал пьяный водитель электросамоката

В ДТП в Таллинне пострадал пьяный водитель электросамоката

Электросамокат. ФОТО: Kristjan Teedema

Во вторник, 20 апреля, поздно вечером в Таллинне в ДТП попал ехавший на электросамокате нетрезвый мужчина, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 22.45 у дома номер 141 по Пярнускому шоссе. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний мужчина ехал на электросамокате, врезался в бордюр и упал.

Скорая помощь доставила пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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