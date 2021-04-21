Названы страны, из которых жители Эстонии чаще всего завозят коронавирус

По данным Департамента здоровья, 45 пассажиров с коронавирусом прибыли из Египта, 18 - из Финляндии, 12 - из России.

Из Швеции и Испании прибыли по 6, из Украины - пять пассажиров, у которых выявили заражение Covid-19.

Всего "завезенные" случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 21 страну.