Названы страны, из которых жители Эстонии чаще всего завозят коронавирус
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 114 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 114 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента здоровья, 45 пассажиров с коронавирусом прибыли из Египта, 18 - из Финляндии, 12 - из России.
Из Швеции и Испании прибыли по 6, из Украины - пять пассажиров, у которых выявили заражение Covid-19.
Всего "завезенные" случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 21 страну.
В целом за минувшую неделю в Эстонии зарегистрировали 3341 случай заражения коронавирусом, "завезенными" оказались почти 3% из них.