Установленные из-за коронавируса ограничения снизили рейтинг Партии реформ
Установленные из-за коронавируса ограничения снизили рейтинг Партии реформ, хотя она по-прежнему занимает лидирующие позиции в табеле популярности.
Установленные из-за коронавируса ограничения снизили рейтинг Партии реформ, хотя она по-прежнему занимает лидирующие позиции в табеле популярности.
Согласно данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований), Партию реформ поддерживают 32,3 процента электората, Центристскую партию 19,7, а Консервативную народную партию (EKRE) 18,9 процента обладающих правом голоса граждан.
Рейтинг Партии реформ за последние шесть недель понизился на 3,2 процента, популярность Центристской партии и EKRE оcталась на уровне прошлой недели.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (13,4 процента), Социал-демократическая партия СДПЭ (6,7 процента) и "Отечество" (5,5 процента). Поддержка «Ээсти 200» за неделю выросла на один процент, а за последние две недели - на два процента.
Коалиционные партии поддерживают 52 процента респондентов, а оппозиционные 31,1 процента.
НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.