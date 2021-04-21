Установленные из-за коронавируса ограничения снизили рейтинг Партии реформ

Рейтинг Партии реформ за последние шесть недель понизился на 3,2 процента, популярность Центристской партии и EKRE оcталась на уровне прошлой недели.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (13,4 процента), Социал-демократическая партия СДПЭ (6,7 процента) и "Отечество" (5,5 процента). Поддержка «Ээсти 200» за неделю выросла на один процент, а за последние две недели - на два процента.