Полиция нашла 32-летнюю Эйке
Полиция в срежу сообщила об обнаружении 32-летней Эйке, пропавшей вчера в Харьюмаа. Ночью полицейские и добровольцы прочесывали место в районе деревни Вити, где могла находиться женщина до исчезновения.
Полиция в срежу сообщила об обнаружении 32-летней Эйке, пропавшей вчера в Харьюмаа. Ночью полицейские и добровольцы прочесывали место в районе деревни Вити, где могла находиться женщина до исчезновения.
К поискам был привлечен дрон Спасательного департамента, которым проверили прибрежный район.
В среду Эйке активно искали более 30 человек. К поискам были привлечены Добровольная резервная спасательная группа, вертолет Департамента полиции и погранохраны, полицейские собаки, а также скутер на море.
После 18 часов пресс-секретарь полиции сообщил, что Эйке нашли в Таллинне и доставили в больницу для проверки здоровья.