Ср, 21.04.2021
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Полиция нашла 32-летнюю Эйке

Полиция просит помощи в поисках 32-летней Эйке. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция в срежу сообщила об обнаружении 32-летней Эйке, пропавшей вчера в Харьюмаа. Ночью полицейские и добровольцы прочесывали место в районе деревни Вити, где могла находиться женщина до исчезновения.

К поискам был привлечен дрон Спасательного департамента, которым проверили прибрежный район. 

В среду Эйке активно искали более 30 человек. К поискам были привлечены Добровольная резервная спасательная группа, вертолет Департамента полиции и погранохраны, полицейские собаки, а также скутер на море.

После 18 часов пресс-секретарь полиции сообщил, что Эйке нашли в Таллинне и доставили в больницу для проверки здоровья.

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