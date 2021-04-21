Разница в зарплатах мужчин и женщин в Эстонии сократилась

В 2020 году в среднем женщины зарабатывали в час на 1,43 евро меньше, чем мужчины - 7,7 евро против 9,13 евро, сообщила в среду пресс-служба департамента.

Наибольшие различия в заработной плате мужчин и женщин наблюдались в финансовой и страховой деятельности (29,4%), горнодобывающей промышленности (26,1%) и информации и связи (24,1%).

В то же время в сфере транспорта и складском хозяйстве женщины по-прежнему зарабатывали больше мужчин.

Разница в оплате труда мужчин и женщин сократилась в Эстонии с 2013 года на 9,72%.