В городах России власти перекрывают улицы и площади, чтобы не допустить акций протеста в день Послания Путина
В день новой несанкционированной акции протеста, "финальной битвы между добром и нейтралитетом", намеченной федеральным штабом Навального на 21 апреля, на день оглашения Послания президента Федеральному Собранию, в городах России местные власти не только инициировали массовые задержания координаторов и сотрудников штабов Навального, но и перекрыли центральные улицы и площади городов, чтобы не допустить выхода митингующих, пишет Newsru.