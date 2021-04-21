В городах России власти перекрывают улицы и площади, чтобы не допустить акций протеста в день Послания Путина

Во многих городах РФ на улицы выведены усиленные наряды полиции и Росгвардии. Силовики намерены 21 апреля действовать так же, как во время массовых протестов 31 января в поддержку Навального, объявив любые несанкционированные протесты "угрозой общественной безопасности". Напомним, три месяца назад в 85 городах России были задержаны за участие в протестах более 5100 человек. Тогда на улицы вышли около 300 тысяч россиян, сейчас организаторы ждут около 500 тысяч участников.

В Москве с самого утра 21 апреля перекрыты все основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю. Металлические ограждения выставлены на Манежной площади, где должна была пройти акция в поддержку Алексея Навального. Но накануне столичные власти отказали организаторам митинга на Манежной численностью до 100 тыс. участников в его проведении из-за запрета на массовые мероприятия, связанного с коронавирусом. Там также добавили, что люди, указанные в уведомлении как организаторы мероприятия, находятся за границей. Их пообещали привлечь к ответственности в случае проведения акции без разрешения городских властей.

Но если в столице основанием для перекрытия улиц и оцеплений названо обеспечение необходимых мер безопасности в связи с оглашением Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, то в регионах причины нашли другие.

В Екатеринбурге на 21 апреля была усилена работа полиции. Сотрудники правоохранительных органов, получившие ранее отпуск или выходной, получили предписание не покидать город и быть круглосуточно на связи. Усилена работа центра по борьбе с экстремизмом, который занимается видеонаблюдением. Но официально улицы города перекрываются не из-за ожидаемых акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, а из-за репетиции парада Победы. Как сообщает Свердловское областное телевидение, изначально репетиция была назначена на 20:00, но ее перенесли на два часа раньше после обращения Центрального военного округа. На сайте администрации города говорится, что центральные улицы Екатеринбурга будут перекрыты с 18:00 21 апреля до 04:00 22 апреля. В это же время запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года.

В Челябинске на время проведения протестной акции также назначена репетиция парада Победы. Как сообщает Ura.ru, из Москвы "поступило указание действовать жестко" и, "вероятно, будет много задержаний". ГУ МВД по Свердловской области попросило местных жителей "не поддаваться на провокации" и "не участвовать в несогласованных акциях", пообещав их "немедленно пресекать". Действия участников несогласованных акций будут расцениваться "как угроза общественной безопасности", объявили в региональном МВД.

В Новосибирске утром 21 апреля металлические ограждения установили по периметру площади Ленина, где запланирована акция протеста, передает "Тайга.Инфо". Заградительные конструкции стоят по всему периметру Театрального сквера и возле памятника Ленину. Проход для пешеходов закрыт. Кроме того, запрещена парковка на улице Депутатской у здания мэрии.