В популярном жилом районе появится пятнадцать новых рядных домов
Руководитель девелоперской компании доволен, как идут дела: никто из желающих не остался без покупки.
Руководитель девелоперской компании доволен, как идут дела: никто из желающих не остался без покупки.
По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя девелоперской компании Invego, более половины от общего объема жилья в Тискреоя уже продано. «Рядные дома первого этапа мы продали за несколько дней, но нам удалось расширить границы застройки, и теперь гораздо больше семей смогут приобрести новое жилье в Тискреоя», — Вяхи доволен, что никто из заинтересованных покупателей не остался без покупки.
В Тискреоя запланировано построить жилье для 500 семей. Рядом с домами будет свой парк, километровы оздоровительных троп, скейт-парк, баскетбольная площадка, большая детская игровая площадка, красивый ландшафтный дизайн и яблоневый сад. Все многоквартирные дома оснащены лифтами, в большинстве квартир есть террасы или балконы.