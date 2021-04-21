В популярном жилом районе появится пятнадцать новых рядных домов

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя девелоперской компании Invego, более половины от общего объема жилья в Тискреоя уже продано. «Рядные дома первого этапа мы продали за несколько дней, но нам удалось расширить границы застройки, и теперь гораздо больше семей смогут приобрести новое жилье в Тискреоя», — Вяхи доволен, что никто из заинтересованных покупателей не остался без покупки.