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  • Станет ли зеленый цифровой сертификат пропуском в нормальную жизнь? Отвечают эстонские евродепутаты

Станет ли зеленый цифровой сертификат пропуском в нормальную жизнь? Отвечают эстонские евродепутаты

  • В успех цифровых сертификатов верят не все эстонские евродепутаты
  • Цифровые сертификаты будут содержать минимум личных данных
  • Это бесплатный документ, который должны ввести в июне
  • Одни лишь цифровые сертификаты не смогут реанимировать туризм
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. ФОТО: John Thys/AP

Европа затаилась в ожидании зеленого цифрового сертификата, который должен облегчить передвижение внутри стран-членов ЕС. По словам эстонских евродепутатов, поставленная Евросоюзом цель понятна, но в то же время она настолько амбициозна, что в процессе реализации есть риск споткнуться о собственную ногу.

Хотели как лучше. А что получается?

По мнению евродепутата Яны Тоом, введение цифрового сертификата не означает, что творящийся сейчас на границах хаос, когда список необходимых справок варьируется в зависимости от государства, вмиг исчезнет.

«Казалось бы, так логично – единая форма, все ее признают, показал QR-код и сел в самолет, пошел в музей, заселился в гостиницу и т.д. и т.п. Но. Представляя инициативу, представитель Еврокомиссии раз пятнадцать повторил, что сертификат вводится в строгом соответствии с принципом субсидиарности – это когда страна сама решает, что и как, а Брюссель ей не указ. А это значит, что в разных странах, скорее всего, будут и разные требования. Примерно как сегодня, когда сертификат о негативном тесте в одной стране у вас могут попросить пять раз в день, а в другой – ни разу», - поясняет Яна Тоом.

Поэтому совершенно непонятно, насколько введение цифрового сертификата на практике облегчит свободное передвижение, если степень ограничений каждая страна все равно определяет самостоятельно.

«Другой аспект – принцип недискриминации, о котором Еврокомиссия тоже неустанно твердит. Мы не можем, тем более в условиях нехватки вакцины, ставить людей в неравное положение в зависимости от того, сделали они прививку или нет. Условно говоря, пускать в Лувр только привитых. Даже звучит дико. А это значит, должны быть другие способы подтвердить незаразность - отрицательный тест, тест на антитела. Все это есть в предложении комиссии (в сертификат предлагается вносить и эти данные), но по факту есть и сейчас – вопрос в том, чтобы собрать все под одну крышу. При этом отдельные страны, в том числе Эстония, уже работают над созданием электронного сертификата, и, очевидно, обгонят ЕС на повороте. Ну а потом появится европейский зеленый сертификат и они будут действовать параллельно? Или эстонский отомрет? У меня тут еще много вопросов», - говорит Яна Тоом.

Ее коллега Андрус Ансип обращает внимание на то, что при наличии единого решения для всего ЕС формы цифрового сертификата, увы, будут разными. И это еще одна сложность. «Единое решение для всего Евросоюза должно охватывать тесты, перенесение болезни и вакцинацию. Кроме того, важно, чтобы документ можно было использовать как в цифровом, так и бумажном виде. Это довольно большие цели. К сожалению, все государства-члены разрабатывают свои собственные решения. Это решения на очень разных технических платформах. Поэтому единой и единственной формы сертификата в Европе не будет. Европейская комиссия своим постановлением стремится установить перечень необходимых данных в сертификате и порядок их представления, а также придумать среду, которая позволяла бы взаимно принимать сертификаты государств-членов. Создать такие единые ворота в Европейском союзе непросто», - признает политик.

По мнению Андруса Ансипа, пандемия может завершиться быстрее, чем Евросоюз добьется желаемого, в том числе из-за того, что в техническом плане одни страны сильно отстают от других.

«В Эстонии каждому человеку со стороны государства гарантирована цифровая идентичность. У нас также есть хорошо разработанная X-tee, то есть универсальная платформа обмена данными. Контролируемые сертификаты должны быть связаны как с конкретным человеком, так и с выдавшим сертификат. В Эстонии это легко сделать, и я уверен, что фирма Guardtime создаст такое безопасное решение. Но в Европейском союзе создание и широкое внедрение такого решения — это огромный скачок вперед, в большинстве государств-членов нет универсальных платформ обмена данными, наподобие X-tee, и использование цифровых удостоверений личности для идентификации получателей сертификатов или семейного врача, выдающего сертификаты, нигде не сравнимо с эстонским уровнем. Аналогичного Эстонии и эффективного решения в области э-здравоохранения в других странах-членах ЕС не существует», - подчеркивает он.

«Я поддерживаю идею цифрового сертификата и хочу быть оптимистом, но мне кажется, что коронавирус закончится быстрее, чем мы достигнем цели. Если вообще достигнем. Полагаю, что эти бумажные сертификаты о вакцинации останутся с нами еще на некоторое время», - признает Андрус Ансип.

Впрочем, как добавляет Яна Тоом, один очевидный плюс у инициативы все же есть: это возможность поднять ЕС на следующий уровень: «Именно поэтому провалиться с ней нельзя. Но, боюсь, может выйти по Черномырдину».

О чем точно договорились

Евродепутаты сошлись во мнении, что поскольку цифровые сертификаты будут содержать минимальный набор личных данных, киберпреступники вряд ли смогут выведать об их обладателях что-либо важное.

«Насколько я в курсе, цель цифрового сертификата — это, прежде всего, показать, что человек вакцинирован, переболел коронавирусом или сделал тест. Это довольно ограниченная информация о здоровье, из которой нельзя сделать никаких выводов о связанных со здоровьем деликатных данных. В Эстонии разработкой цифрового сертификата занимается фирма Guardtime, которая известна в мире как пионер в разработке и внедрении технологии блокчейн. Если цифровые сертификаты созданы для обеспечения безопасности, злоумышленникам трудно ими воспользоваться. В то же время будем честны: обязательно возникнет так называемый спрос на поддельные сертификаты, как это уже произошло с бумажными удостоверениями. Бумагу проще подделать, чем цифровой сертификат, в этом я уверен», - прокомментировал Рихо Террас.

Он добавил, что правовая ясность очень важна, поэтому необходимо, чтобы весь процесс разработки цифрового сертификата был прозрачен и происходил на глазах общественности. «Так как речь идет об общеевропейской теме, нужна однозначность во всем ЕС, но, очевидно, необходимо обеспечить нашу собственную юридическую готовность. При решении кризисов важны как гибкость, так и соблюдение правил — это универсальный урок», - уверен Рихо Террас.

Что касается защиты личных данных, то, как пояснила Марина Кальюранд, запланированное введение сертификата не изменит нынешнего положения вещей. В Евросоюзе действует общее постановление о защите личных данных, оно будет распространяться и на новый сертификат. О касающейся сертификата технической стороне вопроса, страны-члены ЕС заключают дополнительные договоренности, но уже на данный момент решено, что в сертификат будет внесено настолько мало данных, насколько это возможно.

«Сертификат будет содержать QR-код и цифровую подпись. Каждое учреждение, выдающее сертификат, будь то Департамент здоровья, больница или центр тестирования, будет иметь уникальный ключ цифровой подписи. Ни одна система не может гарантировать стопроцентную безопасность, но запланированные меры должны свести к минимуму вероятность подделки сертификата», - отметила Марина Кальюранд.

В целом она поддерживает решение о введении сертификата, поскольку это должно помочь уравнять требования разных стран-членов ЕС к въезжающим на их территорию людям. «Благодаря этому поездки и, прежде всего, пересечение границ в ЕС должно стать проще. Сертификат будет выдаваться гражданам стран ЕС и резидентам при условии, что они либо вакцинированы, либо переболели коронавирусом в течение последних 180 дней, либо их тест на COVID-19, сделанный в период последних 72 часов, является отрицательным. При выдаче сертификата акцептуются вакцины, одобренные в Евросоюзе», - заключила Марина Кальюранд.

При этом в порядке исключения страны-члены ЕС могут одобрить на своей территории и те вакцины, которые не получили одобрения со стороны Евросоюза. «„Спутник” сейчас проходит проверку, и можно предположить, что к июню эта вакцина будет одобрена. Сертификат будет выдаваться бесплатно в цифровом формате или на бумаге. Нововведение начнет действовать предположительно в июне. Однако это не значит, что в июне тотчас возобновятся массовые путешествия и туризм. О возобновлении туризма можно будет говорить после того, как эпидемиологическая обстановка в ЕС будет под контролем и существенно улучшится, когда у жителей ЕС появится минимальный массовый иммунитет. Подобные рекомендации дают эксперты в сфере здравоохранения», - объяснила она.

С третьими странами попробуют договориться

Член Европарламента Урмас Паэт, напротив, не может назвать себя большим сторонником цифрового сертификата. Тем не менее, по его словам, в нынешней ситуации реальность такова, что, по крайней мере, некоторое время нам необходим такой документ, чтобы правительства стран решились восстановить путешествия и передвижения без ограничений. В противном случае восстановление нормального свободного передвижения может занять еще больше времени.

«Свободное передвижение людей — одна из основных свобод Европейского союза. Однако из-за пандемии коронавируса свободное передвижение в ЕС было ограничено и затруднено в течение последнего года, и это должно быть решено как можно скорее», - заявляет он.

По его словам, согласно предложению Европейской комиссии, цифровые сертификаты бесплатно получат все граждане ЕС и члены их семей, а также пребывающие или проживающие в государствах-членах ЕС граждане третьих стран, у которых есть право путешествовать по ЕС. «Европейская комиссия указала, что гражданин третьей страны, имеющий право на поездку в ЕС, может получить цифровой сертификат», - добавил Паэт.

Рихо Террас отметил, что паспорта вакцинации — не новая вещь в мире, они являются обязательным условием для поездок во многие страны. Особенностью пандемии COVID-19 является то, что болезнь не ограничена географически и климатически конкретными регионами и странами, как многие другие заболевания, против которых вакцинируются люди.

«Если цифровой сертификат даст возможность людям путешествовать, а государствам улучшать свою экономику, то, по моей оценке, это позитивное развитие. То, что ЕС вводит сертификаты в первую очередь в пределах своих границ, естественно, потому что единое правовое поле позволяет обеспечить механизмы контроля. Для граждан не входящих в ЕС стран ситуация, безусловно сложнее, но и для них будут найдены решения. Прежде всего, необходимо, чтобы все было запущено в ЕС — с точки зрения экономики Эстонии и свободного передвижения людей это имеет первостепенное значение», - считает он.

Яна Тоом согласна с тем, что действие документа в пределах ЕС — это уже не так мало. «Во-вторых, само собой, ведутся переговоры по взаимному признанию таких сертификатов с разными странами. Думаю, договорятся и с Россией, хотя Ильвесу это и не понравится. Но мне очень трудно себе представить, чтобы какая-нибудь туристическая страна вроде Испании сидела ровно и ждала, пока Урсула фон дер Ляйен презентует сертификат. Скорее всего, в рамках того же принципа субсидиарности, все сами решат, кого и на каких условиях пускать в страну. А уж потом мы станем это дело как-то гармонизировать», - заключает она.

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