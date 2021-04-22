Станет ли зеленый цифровой сертификат пропуском в нормальную жизнь? Отвечают эстонские евродепутаты
- В успех цифровых сертификатов верят не все эстонские евродепутаты
- Цифровые сертификаты будут содержать минимум личных данных
- Это бесплатный документ, который должны ввести в июне
- Одни лишь цифровые сертификаты не смогут реанимировать туризм
Европа затаилась в ожидании зеленого цифрового сертификата, который должен облегчить передвижение внутри стран-членов ЕС. По словам эстонских евродепутатов, поставленная Евросоюзом цель понятна, но в то же время она настолько амбициозна, что в процессе реализации есть риск споткнуться о собственную ногу.