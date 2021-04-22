Станет ли зеленый цифровой сертификат пропуском в нормальную жизнь? Отвечают эстонские евродепутаты

«Сертификат будет содержать QR-код и цифровую подпись. Каждое учреждение, выдающее сертификат, будь то Департамент здоровья, больница или центр тестирования, будет иметь уникальный ключ цифровой подписи. Ни одна система не может гарантировать стопроцентную безопасность, но запланированные меры должны свести к минимуму вероятность подделки сертификата», - отметила Марина Кальюранд. 4

В целом она поддерживает решение о введении сертификата, поскольку это должно помочь уравнять требования разных стран-членов ЕС к въезжающим на их территорию людям. «Благодаря этому поездки и, прежде всего, пересечение границ в ЕС должно стать проще. Сертификат будет выдаваться гражданам стран ЕС и резидентам при условии, что они либо вакцинированы, либо переболели коронавирусом в течение последних 180 дней, либо их тест на COVID-19, сделанный в период последних 72 часов, является отрицательным. При выдаче сертификата акцептуются вакцины, одобренные в Евросоюзе», - заключила Марина Кальюранд.

При этом в порядке исключения страны-члены ЕС могут одобрить на своей территории и те вакцины, которые не получили одобрения со стороны Евросоюза. «„Спутник” сейчас проходит проверку, и можно предположить, что к июню эта вакцина будет одобрена. Сертификат будет выдаваться бесплатно в цифровом формате или на бумаге. Нововведение начнет действовать предположительно в июне. Однако это не значит, что в июне тотчас возобновятся массовые путешествия и туризм. О возобновлении туризма можно будет говорить после того, как эпидемиологическая обстановка в ЕС будет под контролем и существенно улучшится, когда у жителей ЕС появится минимальный массовый иммунитет. Подобные рекомендации дают эксперты в сфере здравоохранения», - объяснила она.

С третьими странами попробуют договориться

Член Европарламента Урмас Паэт, напротив, не может назвать себя большим сторонником цифрового сертификата. Тем не менее, по его словам, в нынешней ситуации реальность такова, что, по крайней мере, некоторое время нам необходим такой документ, чтобы правительства стран решились восстановить путешествия и передвижения без ограничений. В противном случае восстановление нормального свободного передвижения может занять еще больше времени.

«Свободное передвижение людей — одна из основных свобод Европейского союза. Однако из-за пандемии коронавируса свободное передвижение в ЕС было ограничено и затруднено в течение последнего года, и это должно быть решено как можно скорее», - заявляет он.

По его словам, согласно предложению Европейской комиссии, цифровые сертификаты бесплатно получат все граждане ЕС и члены их семей, а также пребывающие или проживающие в государствах-членах ЕС граждане третьих стран, у которых есть право путешествовать по ЕС. «Европейская комиссия указала, что гражданин третьей страны, имеющий право на поездку в ЕС, может получить цифровой сертификат», - добавил Паэт.

Рихо Террас отметил, что паспорта вакцинации — не новая вещь в мире, они являются обязательным условием для поездок во многие страны. Особенностью пандемии COVID-19 является то, что болезнь не ограничена географически и климатически конкретными регионами и странами, как многие другие заболевания, против которых вакцинируются люди.

«Если цифровой сертификат даст возможность людям путешествовать, а государствам улучшать свою экономику, то, по моей оценке, это позитивное развитие. То, что ЕС вводит сертификаты в первую очередь в пределах своих границ, естественно, потому что единое правовое поле позволяет обеспечить механизмы контроля. Для граждан не входящих в ЕС стран ситуация, безусловно сложнее, но и для них будут найдены решения. Прежде всего, необходимо, чтобы все было запущено в ЕС — с точки зрения экономики Эстонии и свободного передвижения людей это имеет первостепенное значение», - считает он. 4