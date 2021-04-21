Фото ⟩ Отреставрированный со знанием дела ныммеский дом ждет своего нового хозяина
В Нымме продается полностью отреставрированный дом постройки 1936 года, рекомендует Kodustiil.
В Нымме продается полностью отреставрированный дом постройки 1936 года, рекомендует Kodustiil.
Напротив рощи Надежды, так же известной как Шахматный парк Пауля Кереса, выставлен на продажу замечательный, старинный, полностью отреставрированный дом площадью 151,2 м2 с элементами позднего югенд-стиля.
На первом этаже двухэтажного дома расположены холл, туалет, гостиная, кухня, столовая, небольшая спальня и душевая, которая в настоящее время используется как хозяйственное помещение. На втором этаже вы найдете большую спальню, ванную комнату, детскую и балкон площадью 29 квадратных метров.
На участке растет сирень, рододендроны и туи. Сам сад требует минимального ухода. Например, за газоном ухаживает робот-газонокосилка.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.