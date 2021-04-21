Фото ⟩ Отреставрированный со знанием дела ныммеский дом ждет своего нового хозяина

Напротив рощи Надежды, так же известной как Шахматный парк Пауля Кереса, выставлен на продажу замечательный, старинный, полностью отреставрированный дом площадью 151,2 м2 с элементами позднего югенд-стиля.

Дом, построенный в 1936 году в Нымме. ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухэтажного дома расположены холл, туалет, гостиная, кухня, столовая, небольшая спальня и душевая, которая в настоящее время используется как хозяйственное помещение. На втором этаже вы найдете большую спальню, ванную комнату, детскую и балкон площадью 29 квадратных метров.

Дом, построенный в 1936 году в Нымме. ФОТО: KV.EE

На участке растет сирень, рододендроны и туи. Сам сад требует минимального ухода. Например, за газоном ухаживает робот-газонокосилка.

Дом, построенный в 1936 году в Нымме. ФОТО: KV.EE