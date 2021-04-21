Ср, 21.04.2021
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Фото ⟩ Кран оборвал в Таллинне контактные линии троллейбусов

В среду утром кран зацепил контактные линии троллейбусов в Мустамяэ, что привело к остановке движения в этом районе, пишет Postimees.

Кран оборвал линии около 10 утра рядом с перекрестком улиц Вильде и Мустамяэ-теэ. Это привело к остановке троллейбусов номер один и пять.

Аварийная бригада занимается ремонтом линий.

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