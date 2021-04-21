Фото ⟩ Кран оборвал в Таллинне контактные линии троллейбусов
В среду утром кран зацепил контактные линии троллейбусов в Мустамяэ, что привело к остановке движения в этом районе, пишет Postimees.
В среду утром кран зацепил контактные линии троллейбусов в Мустамяэ, что привело к остановке движения в этом районе, пишет Postimees.
Кран оборвал линии около 10 утра рядом с перекрестком улиц Вильде и Мустамяэ-теэ. Это привело к остановке троллейбусов номер один и пять.
Аварийная бригада занимается ремонтом линий.