ФОТО ⟩ Бывшая резиденция иностранного посла в центре Таллинна ищет покупателя

Трехкомнатная квартира с исторической атмосферой и классическим интерьером расположена в доме постройки 1899 года.

Квартира класса люкс в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

При реставрации квартиры не упущено ни одной детали, а оформление интерьера роскошной квартиры сделано в стиле начала прошлого века, с использованием приемов, которые были характерны для домов богатых горожан того времени.

Квартира класса люкс в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

В квартире есть прихожая, ванная комната с ванной и душевой кабиной, кухня, гостиная и две спальни. В цену квартиры включена вся обстановка квартиры. Предметы интерьера и мебель в основном приобретены на финских антикварных выставках.

Квартира класса люкс в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE