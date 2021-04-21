Полиция разыскивает 65-летнего мужчину

По словам персонала дома призрения, Хейно ушел с территории вчера утром. По имеющимся данным, он хотел погулять. Работники забеспокоились, когда вечером он не вернулся, и обратились за помощью в полицию. Стражи порядка пообщались с персоналом, который рассказал, что Хейно таким же образом уходил из дома призрения в январе. Сутки его не было, а затем он сам вернулся на место.