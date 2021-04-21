Ср, 21.04.2021
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Полиция разыскивает 65-летнего мужчину

65-летний Хейно. ФОТО: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 65-летнего Хейно, который вчера ушел из дома призрения в волости Мульги.

По словам персонала дома призрения, Хейно ушел с территории вчера утром. По имеющимся данным, он хотел погулять. Работники забеспокоились, когда вечером он не вернулся, и обратились за помощью в полицию. Стражи порядка пообщались с персоналом, который рассказал, что Хейно таким же образом уходил из дома призрения в январе. Сутки его не было, а затем он сам вернулся на место.

Найти пропавшего пока не удалось, поиски продолжаются.

Приметы Хейно: рост 179 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы и борода. Телефона у него с собой не было. На нем была светло-серая куртка, джинсы и синяя спортивная кофта с белыми полосками. Состояние здоровья Хейно таково, что он не очень хорошо ориентируется на местности.

Всех, кто видел Хейно, просят звонить по номеру 112.

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