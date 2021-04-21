Картина дня: проблемы социального дома, безрадостное будущее ресторанов и инфовойна вокруг "Спутника V"
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 апреля.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4255 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 472, то есть 11,1% от общего количества. Читать далее...
Все жители Эстонии устали есть из картонных коробок, и ни один ресторан не продержится только за счет продажи навынос, сказал предприниматель Индрек Касела, отвечая на вопрос, одобряет ли он решение правительства разрешить предприятиям общественного питания начать работу под открытым небом с 3 мая. Читать далее...
Вечером в среду в Нарве восемь человек собрались на акцию в поддержку российского политика Алексея Навального, который находится в заключении и держит голодовку. Подобные акции сегодня проходят во многих городах России и других странах. Читать далее...
Котел партии "Отечество" достиг температуры кипения и не демонстрирует признаков остывания. Напротив, конфликт внутри партии набирает обороты: во вторник правление партии одиннадцатью голосами против трех одобрило своего рода кодекс культуры дебатов, обязывает членов партии воздерживаться от публичной критики. Читать далее...
В пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...
Об этом не принято говорить с друзьями. Часто от них отворачиваются даже самые близкие люди, а обычный прохожий, проходящий мимо, старается сделать вид, что не замечает. Не замечает и город, у которого для них один ответ - «денег нет».
В конце 2020 года звучали бравурные марши: прибыла первая вакцина, скоро все пойдет на спад, а весной в Эстонии по всей Европе снова начнется нормальная жизнь. Но с возвращением к нормальной жизни произошел фальстарт, эстонский и общеевропейский. Читать далее...
В среду Тартуский уездный суд признал виновными трех парней, которые 13 марта прошлого года убили своего 21-летнего знакомого особо мучительным и жестоким способом. Во время совершения преступления двое были еще несовершеннолетними. Сейчас всем троим уже исполнилось 18 лет. Читать далее...
Вчера правительство решило, что с 3 мая можно ослабить некоторые ограничения. Правда, довольно долго говорилось, что ограничения будут смягчаться постепенно и больших послаблений сразу ждать не стоит. Это решение может привести к новому повышению распространения коронавируса и отодвинуть масштабное смягчение на более поздний срок. Читать далее...
Есть фактор, объединяющий эстонских националистов-хельменистов и их русскоговорящих антиподов из числа, как их называет Eesti Ekspress, инфлюэнсеров. Это стремление во что бы то ни стало, чем угодно, насолить властям, пишет колумнист Rus.Postimees Вячеслав Иванов.
Со среды на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все люди из групп риска независимо от возраста, а также те, кто старше 65 лет или кому 65 исполняется в этом году, сообщила в среду пресс-служба Больничной кассы. Читать далее...
В начале февраля пожелание пройти вакцинацию от коронавируса выразили 15 тысяч школьных работников, среди которых были как учителя, так и другие сотрудники образовательных учреждений. По состоянию на конец прошлой недели число желающих увеличилось до 16 008, из которых 14 800 уже вакцинированы. Читать далее...
Вместо того, чтобы ломать копья в инфовойне Кремля вокруг "Спутника", лучше бы подошли к этому вопросу с умом, пишет в Postimees специалист по связям с общественностью Воотеле Пяй.
Постоянно появляются статья о нехватке различных товаров. Особенно важны из них микропроцессоры, нехватка которых вызвала перебои в автомобильной промышленности и, тем самым, проблемы с доставкой автомобилей, трудности с поставками велосипедов, лодок и прицепов, а также их запчастей. Читать далее...
Аналитики «Международной кризисной группы» (ICG) считают, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. «Численность и расположение войск, хоть и вызывают беспокойство, не соответствуют шаблону вторжения», - говорится в материалах ICG. Читать далее...
В пятницу представители компании RTS Infraehitus и нарвского Департамента развития и экономики подписали договор о проектировании и строительстве третьего этапа речного променада. Он протянется от стен замка по острову между Наровой и Липовой ямкой. Также над обрывом появится смотровая площадка “пятикронового вида” на две крепости, строительство которой откладывали ранее. Читать далее...
В начале апреля жительнице Тарту позвонил человек, представившийся сотрудником службы охраны банка, и сказал, что с ее счетом производятся странные манипуляции. Звонивший предложил свою помощь, чтобы остановить злоумышленников, для чего попросил сообщить ему пароли и ПИН-коды. После завершения разговора женщина сама позвонила в банк и узнала, что никто ей не звонил, а со счета исчезло почти 1500 евро. Читать далее...
В начале недели в социальной сети Snapchat распространялось видео, в котором мальчик, отмечавший свое 11-летие, ехал за рулем автомобиля. Проходило это в волости Кастре в Курепалу. Читать далее...
В среду вечером в волости Тырва произошла авиакатастрофа: человек, летавший на дельтаплане, упал с высоты нескольких сотен метров. Авария произошла в 19.18 в селе Рийдая. Читать далее...