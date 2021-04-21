Картина дня: проблемы социального дома, безрадостное будущее ресторанов и инфовойна вокруг "Спутника V"

Политики бегут впереди науки

Вчера правительство решило, что с 3 мая можно ослабить некоторые ограничения. Правда, довольно долго говорилось, что ограничения будут смягчаться постепенно и больших послаблений сразу ждать не стоит. Это решение может привести к новому повышению распространения коронавируса и отодвинуть масштабное смягчение на более поздний срок. Читать далее...

Эстония: EKREн на правый борт становится всё сильнее

Есть фактор, объединяющий эстонских националистов-хельменистов и их русскоговорящих антиподов из числа, как их называет Eesti Ekspress, инфлюэнсеров. Это стремление во что бы то ни стало, чем угодно, насолить властям, пишет колумнист Rus.Postimees Вячеслав Иванов.

На вакцинацию от COVID-19 приглашаются все группы риска независимо от возраста

Со среды на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все люди из групп риска независимо от возраста, а также те, кто старше 65 лет или кому 65 исполняется в этом году, сообщила в среду пресс-служба Больничной кассы. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Вакцинация работников образования: за месяц прибавилась тысяча желающих

В начале февраля пожелание пройти вакцинацию от коронавируса выразили 15 тысяч школьных работников, среди которых были как учителя, так и другие сотрудники образовательных учреждений. По состоянию на конец прошлой недели число желающих увеличилось до 16 008, из которых 14 800 уже вакцинированы. Читать далее...

Воотеле Пяй: закажем «Спутник», с избытком!

Вместо того, чтобы ломать копья в инфовойне Кремля вокруг "Спутника", лучше бы подошли к этому вопросу с умом, пишет в Postimees специалист по связям с общественностью Воотеле Пяй.

За пандемией маячит призрак глобального дефицита

Постоянно появляются статья о нехватке различных товаров. Особенно важны из них микропроцессоры, нехватка которых вызвала перебои в автомобильной промышленности и, тем самым, проблемы с доставкой автомобилей, трудности с поставками велосипедов, лодок и прицепов, а также их запчастей. Читать далее...

Аналитики: вторжение России на Украину маловероятно, причина стягивания войск иная

Аналитики «Международной кризисной группы» (ICG) считают, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. «Численность и расположение войск, хоть и вызывают беспокойство, не соответствуют шаблону вторжения», - говорится в материалах ICG. Читать далее...

Летом на берегу Наровы развернется строительство: через год променад станет заметно длиннее

В пятницу представители компании RTS Infraehitus и нарвского Департамента развития и экономики подписали договор о проектировании и строительстве третьего этапа речного променада. Он протянется от стен замка по острову между Наровой и Липовой ямкой. Также над обрывом появится смотровая площадка “пятикронового вида” на две крепости, строительство которой откладывали ранее. Читать далее...

«Мы возьмем на ваше имя кредит, чтобы подтвердить криптовалюту»: как мошенники обманывают жителей Эстонии

В начале апреля жительнице Тарту позвонил человек, представившийся сотрудником службы охраны банка, и сказал, что с ее счетом производятся странные манипуляции. Звонивший предложил свою помощь, чтобы остановить злоумышленников, для чего попросил сообщить ему пароли и ПИН-коды. После завершения разговора женщина сама позвонила в банк и узнала, что никто ей не звонил, а со счета исчезло почти 1500 евро. Читать далее...

ВИДЕО 〉 11-летний ребенок в свой день рождения сел за руль и разогнался до 100 км/ч

В начале недели в социальной сети Snapchat распространялось видео, в котором мальчик, отмечавший свое 11-летие, ехал за рулем автомобиля. Проходило это в волости Кастре в Курепалу. Читать далее...

АВИАПРОИСШЕСТВИЕ 〉 На юге Эстонии разбился дельтаплан