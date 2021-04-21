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  • Картина дня: проблемы социального дома, приговор жестоким убийцам и дальнейшая судьба вакинцы AstraZeneca

Картина дня: проблемы социального дома, приговор жестоким убийцам и дальнейшая судьба вакинцы AstraZeneca

Вакцинация. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 апреля.

Марек Сеэр: вся вакцина AstraZeneca идет, прежде всего, на вторую дозу

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 472 зараженных, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4255 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 472, то есть 11,1% от общего количества. Читать далее...

Напряженность в "Отечестве": лидера партии сравнивают с имеющим репутацию диктатора премьером Венгрии

Котел партии "Отечество" достиг температуры кипения и не демонстрирует признаков остывания. Напротив, конфликт внутри партии набирает обороты: во вторник правление  партии одиннадцатью голосами против трех одобрило своего рода кодекс культуры дебатов, обязывает членов партии воздерживаться от публичной критики. Читать далее...

Власти Таллинна рассказали о своих новых решениях

В пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

Денег нет, но вы держитесь, или Как выживают жители социального дома

Об этом не принято говорить с друзьями. Часто от них отворачиваются даже самые близкие люди, а обычный прохожий, проходящий мимо, старается сделать вид, что не замечает. Не замечает и город, у которого для них один ответ - «денег нет».

Спасите наши невакцинированные души!

В конце 2020 года звучали бравурные марши: прибыла первая вакцина, скоро все пойдет на спад, а весной в Эстонии по всей Европе снова начнется нормальная жизнь. Но с возвращением к нормальной жизни произошел фальстарт, эстонский и общеевропейский. Читать далее...

Фото 〉 Молодые люди, которые убили и подожгли своего сверстника, надолго останутся за решеткой

В среду Тартуский уездный суд признал виновными трех парней, которые 13 марта прошлого года убили своего 21-летнего знакомого особо мучительным и жестоким способом. Во время совершения преступления двое были еще несовершеннолетними. Сейчас всем троим уже исполнилось 18 лет. Читать далее...

Политики бегут впереди науки

Вчера правительство решило, что с 3 мая можно ослабить некоторые ограничения. Правда, довольно долго говорилось, что ограничения будут смягчаться постепенно и больших послаблений сразу ждать не стоит. Это решение может привести к новому повышению распространения коронавируса и отодвинуть масштабное смягчение на более поздний срок. Читать далее...

Эстония: EKREн на правый борт становится всё сильнее

Есть фактор, объединяющий эстонских националистов-хельменистов и их русскоговорящих антиподов из числа, как их называет Eesti Ekspress, инфлюэнсеров. Это стремление во что бы то ни стало, чем угодно, насолить властям, пишет колумнист Rus.Postimees Вячеслав Иванов.

На вакцинацию от COVID-19 приглашаются все группы риска независимо от возраста

Со среды на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все люди из групп риска независимо от возраста, а также те, кто старше 65 лет или кому 65 исполняется  в этом году, сообщила в среду пресс-служба Больничной кассы. Читать далее...

Воотеле Пяй: закажем «Спутник», с избытком!

Вместо того, чтобы ломать копья в инфовойне Кремля вокруг "Спутника", лучше бы подошли к этому вопросу с умом, пишет в Postimees специалист по связям с общественностью Воотеле Пяй.

За пандемией маячит призрак глобального дефицита

Постоянно появляются статья о нехватке различных товаров. Особенно важны из них микропроцессоры, нехватка которых вызвала перебои в автомобильной промышленности и, тем самым, проблемы с доставкой автомобилей, трудности с поставками велосипедов, лодок и прицепов, а также их запчастей. Читать далее...

Аналитики: вторжение России на Украину маловероятно, причина стягивания войск иная

Аналитики «Международной кризисной группы» (ICG) считают, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. «Численность и расположение войск, хоть и вызывают беспокойство, не соответствуют шаблону вторжения», - говорится в материалах ICG. Читать далее...

Летом на берегу Наровы развернется строительство: через год променад станет заметно длиннее

В пятницу представители компании RTS Infraehitus и нарвского Департамента развития и экономики подписали договор о проектировании и строительстве третьего этапа речного променада. Он протянется от стен замка по острову между Наровой и Липовой ямкой. Также над обрывом появится смотровая площадка “пятикронового вида” на две крепости, строительство которой откладывали ранее. Читать далее...

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