Картина дня: проблемы социального дома, приговор жестоким убийцам и дальнейшая судьба вакинцы AstraZeneca

Марек Сеэр: вся вакцина AstraZeneca идет, прежде всего, на вторую дозу

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 472 зараженных, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4255 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 472, то есть 11,1% от общего количества. Читать далее...

Напряженность в "Отечестве": лидера партии сравнивают с имеющим репутацию диктатора премьером Венгрии

Котел партии "Отечество" достиг температуры кипения и не демонстрирует признаков остывания. Напротив, конфликт внутри партии набирает обороты: во вторник правление партии одиннадцатью голосами против трех одобрило своего рода кодекс культуры дебатов, обязывает членов партии воздерживаться от публичной критики. Читать далее...

Власти Таллинна рассказали о своих новых решениях

В пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

Денег нет, но вы держитесь, или Как выживают жители социального дома

Об этом не принято говорить с друзьями. Часто от них отворачиваются даже самые близкие люди, а обычный прохожий, проходящий мимо, старается сделать вид, что не замечает. Не замечает и город, у которого для них один ответ - «денег нет».

Спасите наши невакцинированные души!

В конце 2020 года звучали бравурные марши: прибыла первая вакцина, скоро все пойдет на спад, а весной в Эстонии по всей Европе снова начнется нормальная жизнь. Но с возвращением к нормальной жизни произошел фальстарт, эстонский и общеевропейский. Читать далее...

Фото 〉 Молодые люди, которые убили и подожгли своего сверстника, надолго останутся за решеткой

В среду Тартуский уездный суд признал виновными трех парней, которые 13 марта прошлого года убили своего 21-летнего знакомого особо мучительным и жестоким способом. Во время совершения преступления двое были еще несовершеннолетними. Сейчас всем троим уже исполнилось 18 лет. Читать далее...

Политики бегут впереди науки

Вчера правительство решило, что с 3 мая можно ослабить некоторые ограничения. Правда, довольно долго говорилось, что ограничения будут смягчаться постепенно и больших послаблений сразу ждать не стоит. Это решение может привести к новому повышению распространения коронавируса и отодвинуть масштабное смягчение на более поздний срок. Читать далее...

Эстония: EKREн на правый борт становится всё сильнее