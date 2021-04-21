Ср, 21.04.2021
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Воотеле Пяй: закажем «Спутник», с избытком!

Воотеле Пяй. ФОТО: Andres Raudjalg

Вместо того, чтобы ломать копья в инфовойне Кремля вокруг "Спутника", лучше бы подошли к этому вопросу с умом, пишет в Postimees специалист по связям с общественностью Воотеле Пяй.

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Разговоры о «Спутнике-V» - это хороший пример нашей биполярности по отношению к России. Первой реакцией Запада на российскую вакцину были насмешки: сомнительная галиматья. Смахивает на шизофрению, поскольку, например, говоря о нервно-паралитических ядах и химическом оружии, западные эксперты склонны создавать вокруг России ореол тайного всемогущества.

Но будем честны, дело никогда и не заключалось в эффективности или доступности «Спутника», все дело в политике. Однако в данном случае именно наши основные союзники расстелили ковер для вакцинационной политики в Европе. Вопрос в том,  снова будет ли Эстония снова танцевать под дудку Кремля или мы чему-то научились в стратегической коммуникации?

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