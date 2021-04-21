Воотеле Пяй: закажем «Спутник», с избытком!
Вместо того, чтобы ломать копья в инфовойне Кремля вокруг "Спутника", лучше бы подошли к этому вопросу с умом, пишет в Postimees специалист по связям с общественностью Воотеле Пяй.
Вместо того, чтобы ломать копья в инфовойне Кремля вокруг "Спутника", лучше бы подошли к этому вопросу с умом, пишет в Postimees специалист по связям с общественностью Воотеле Пяй.
Разговоры о «Спутнике-V» - это хороший пример нашей биполярности по отношению к России. Первой реакцией Запада на российскую вакцину были насмешки: сомнительная галиматья. Смахивает на шизофрению, поскольку, например, говоря о нервно-паралитических ядах и химическом оружии, западные эксперты склонны создавать вокруг России ореол тайного всемогущества.