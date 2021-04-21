Ср, 21.04.2021
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  • Одолживший автомобиль мужчина продал его втайне от владельца

Одолживший автомобиль мужчина продал его втайне от владельца

По данным полиции, стоимость машины составляла примерно 1200 евро ФОТО: Arvo Meeks

Вчера полиции сообщили, что мужчина продал автомобиль, который ему не принадлежал. Владелец машины остался как без машины, так и без полученных за нее денег, пишет Pärnu Postimees.

Согласно заявлению, поданному в правоохранительные органы, 32-летний мужчина в феврале дал 25-летнему мужчине свой Chevrolet в пользование, последний самовольное продал автомобиль в неустановленное время.

По предварительной оценке имущественный ущерб автовладельца составил около 1200 евро.

В отношении случившегося возбуждено уголовное дело на основании статьизакона о незаконном присвоении.

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