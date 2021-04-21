Одолживший автомобиль мужчина продал его втайне от владельца
Вчера полиции сообщили, что мужчина продал автомобиль, который ему не принадлежал. Владелец машины остался как без машины, так и без полученных за нее денег, пишет Pärnu Postimees.
Вчера полиции сообщили, что мужчина продал автомобиль, который ему не принадлежал. Владелец машины остался как без машины, так и без полученных за нее денег, пишет Pärnu Postimees.
Согласно заявлению, поданному в правоохранительные органы, 32-летний мужчина в феврале дал 25-летнему мужчине свой Chevrolet в пользование, последний самовольное продал автомобиль в неустановленное время.
По предварительной оценке имущественный ущерб автовладельца составил около 1200 евро.
В отношении случившегося возбуждено уголовное дело на основании статьизакона о незаконном присвоении.