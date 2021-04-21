«Мы возьмем на ваше имя кредит, чтобы подтвердить криптовалюту»: как мошенники обманывают жителей Эстонии

7 апреля опять же жителю Тарту позвонил русскоязычный человек и предложил возможность инвестировать. Мужчина присоединился к инвестиционной платформе, переслал звонившему копии своих документов и выписки со счета и перевел крупную сумму. Деньги, естественно, исчезли, ущерб составил 18 000 евро.

19 апреля начали уголовное производство по статье о мошенничестве в Таллинне. 5 апреля 56-летнему жителю Нымме с номера +48833566068 позвонила женщина, которая сообщила, что с помощью номера телефона абонента создан счет крипто-валюты и, если он не хочет платить налоги, этот счет надо закрыть. В тот же день ему позвонил человек, представившийся Дмитрием, и сказал, что поможет закрыть счет.

Потерпевший, которого предупредили, чтобы сам он в это время мышь не трогал, дал согласие на установку программы, позволяющей дистанционный доступ к компьютеру. После этого на его имя взяли заем в Bondora в размере 5700 евро и сказали, что это нужно, чтобы «подтвердить криптовалюту». Затем - и потерпевший это видел - сумму перевели на счет MT_Payeer London GBRGB, после чего зашли уже на сайт Credit24, чтобы взять денег и там. В этот момент пострадавший дал отбой и позвонил в Swedbank, чтобы закрыть счет.

«Полиция благодарит все СМИ за постоянную помощь в информировании жителей о разных мошенничествах. Благодаря этому жертв и ущерба меньше, чем того хотели бы мошенники. Но мы видим, общаясь с пострадавшими, что за новостями следят, к сожалению, не все. Участковые полицейские, общаясь с людьми, рассказывают о схемах мошенничества и том, как вести себя, если поступит странный звонок или письмо. В некоторых квартирных товариществах уже помещены плакаты с предупреждениями. Также участковые раздают небольшие инфобуклеты, которые можно положить в карман, кошелек или прикрепить дома на видном месте, чтобы не теряться, когда позвонят мошенники. Председателей КТ, которые еще не получили плакат, но хотели бы разместить его в своем доме, просим обратиться к участковому полицейскому», – сказала специалист по превенции Ида-Харьюского отделения полиции Тейли Пийскоппель.