«Мы возьмем на ваше имя кредит, чтобы подтвердить криптовалюту»: как мошенники обманывают жителей Эстонии
В начале апреля жительнице Тарту позвонил человек, представившийся сотрудником службы охраны банка, и сказал, что с ее счетом производятся странные манипуляции. Звонивший предложил свою помощь, чтобы остановить злоумышленников, для чего попросил сообщить ему пароли и ПИН-коды. После завершения разговора женщина сама позвонила в банк и узнала, что никто ей не звонил, а со счета исчезло почти 1500 евро.