Таллинн продлевает до конца мая освобождение от оплаты аренды городских площадей

Таллиннская горуправа постановила освободить до 31 мая от арендной платы предприятия сферы торговли и общественного питания, а также спортивные клубы и другие подпадающие под установленные правительством ЭР ограничения предприятия, использующие принадлежащие городу коммерческие площади.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, действие продлеваемой общегородской льготы распространяется на предприятия (к примеру, общественного питания, торговли, а также спортивные клубы), работающие на принадлежащих городу коммерческих площадях.

«В отношении перечисленных предприятий по всему городу действует ставка освобождения от платы за аренду в размере 100 процентов, - уточнил Рийсалу. – Вследствие введенных правительством ЭР ограничений, с 11 марта по 2 мая закрыты торговые центры, предприятия общественного питания, спортивные клубы, и действуют дополнительные ограничения в отношении занятий спортом, проведения тренировок, спортивных соревнований и мероприятий, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, курсов по повышению квалификации. Поскольку, по оценке города, негативное влияние направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции мер и ограничений будет ощущаться и в мае, город решил продлить действие льгот до 31 мая. Стопроцентное освобождение получат также городские сооружения, то есть уличные террасы – для них льгота продлевается до 30 июня».

Срок действия льготы по снижению платы за аренду используемых на основании договоров о выдаче городских сооружений в пользование под торговую деятельность объектов, то есть уличных террас заведений общественного питания, продлевается до 30 июня с целью поддержать экономическую деятельность наиболее пострадавшего от ограничений сектора услуг таким образом, чтобы городское имущество использовалось прежде всего на свежем воздухе, а не во внутренних помещениях, где вероятность распространения вируса выше.

Освобождение от платы за аренду уличных террас продлено до конца июня, однако город намеревается освободить использующих городские террасы партнеров города от платы за аренду до конца лета. В данный момент это можно сделать до июня, поскольку в случае более длительного периода необходимо запрашивать очередное разрешение на государственную помощь. Идет подготовка ходатайства об одобрении мер поддержки в качестве государственной помощи сроком до 30 июня 2022 года. При получении нового разрешения на государственную помощь город планирует продлить льготу для уличных террас до 31 августа.