Летом для таллиннских детей будут доступны лагеря и работа в дружинах

Таллиннский департамент образования получил 39 ходатайств о субсидии. В получивших финансирование лагерях примет участие 4663 столичных ребенка в возрасте 7-19 лет, передала пресс-служба горуправы. Размер выплачиваемого городом пособия составляет 3,5 евро в день на одного ребенка. О субсидии можно было ходатайствовать в случае организации расположенного за городом лагеря, продолжительность смены которого не менее шести дней и у организатора которого имеется разрешение на деятельность.

Лагеря стартуют 12 июня.

«По всей видимости, молодежь с нетерпением ожидает возможности после продолжительного дистанционного обучения и сидения дома увидеться со сверстниками и заняться совместной деятельностью, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Приключения в летнем лагере – отличная возможность для любого подростка взбодриться после напряженного учебного года, особенно прекрасно то, что лагеря будут проводиться за городом. Летние лагеря все время занимали важное место в жизни детей и мы, конечно же, хотим продолжить эту традицию. Надеюсь, что ограничения, связанные с коронавирусом, больше не помешают летним планам детей и подростков».

Летние лагеря организуются по самой разной тематике, например, танец, искусство, приключение, спорт, языковые лагеря и т.п. Молодежный лагерь Kutimuti в Лауласмаа предлагает языковое обучение, драматическое искусство, ориентирование. Морской лагерь в Лаокюла обучает ходить под парусом на «Оптимистах», грести на весельной лодке, также состоятся походы на лодках.

Также Департамент образования проводит подготовительные обучения для получения или продления квалификации вожатого и руководителя лагеря. На данный момент проведены два обучения, одно на эстонском, второе на русском языке, в них приняли участие 149 человек. В мае состоится еще одно обучение. После курса слушатели сдают экзамен – благополучная сдача обеспечивает квалификацию вожатого или руководителя лагеря.

Состоятся также и городские лагеря, которые организуют таллиннские муниципальные школы и молодежные центры. Городские лагеря запланированы в таких школах по интересам как «Кулло», «Тондираба», «Нымме», «Канутиайя», «Копли», Мустамяэском доме детского творчества, а также в молодежных центрах Хааберсти, Пяэскюла, Пирита, Валдеку, Пыхья-Таллинна и Кристийне.