Авиапроисшествие ⟩ На юге Эстонии разбился дельтаплан

Авиапроисшествие ⟩ На юге Эстонии разбился дельтапланДобавлена галерея
В среду вечером в волости Тырва произошла авиакатастрофа: человек, летавший на дельтаплане, упал с высоты нескольких сотен метров.
В среду вечером в волости Тырва произошла авиакатастрофа: человек, летавший на дельтаплане, упал с высоты нескольких сотен метров.
Авария произошла в 19.18 в селе Рийдая.
По предварительным данным, упавший человек жив и находится в сознании, но официальный представитель Лыунаского спасательного центра не смог дать дальнейших объяснений.
«Судя по имеющейся информации, произошел счастливый несчастный случайн, но мы пока не знаем. Скорая помощь оказывает помощь на месте, идет работа с пациентом», - сказал представитель пресс-секретарь центра изданию Lõuna-Eesti Postimees.
По словам присутствовавшего на месте происшествия репортера Lõuna-Eesti Postimees Тийта Лойма, пострадавший в аварии мужчина был доставлен в Клинику Тартуского университета с травмой головы.