Театры и кинотеатры Эстонии просят премьера конкретизировать введенные ограничения
Местные театры и кинотеатры недовольны тем, что, несмотря на ослабление других ограничений, залы по-прежнему будут закрыты для публики, сообщает Rus.ERR.
Местные театры и кинотеатры недовольны тем, что, несмотря на ослабление других ограничений, залы по-прежнему будут закрыты для публики, сообщает Rus.ERR.
Министерство культуры разработало план по ослаблению ограничений для учреждений культуры, однако он не был учтен в правительственных решениях, и хотя исследования показывают, что в учреждениях культуры со стационарными местами для публики вирус распространяется мало, правительство считает, что представления в закрытых помещениях по-прежнему должны быть запрещены.
В среду союз учреждений исполнительского искусства направил обращение к премьер-министру и министру культуры с просьбой четко сообщить, на каких основаниях и на какой срок деятельность театров, кинотеатров и концертных залов будет ограничена.
"Министерство культуры разработало план выхода из кризиса и смягчения мер, где прекрасно показывается, что если уровень заражения и среднее количество инфицированных в неделю людей упадет ниже 500, культурные заведения могли бы начинать открываться. Сейчас ученые говорят, что к началу мая это число точно опустится ниже 500, говорят о показателях в 200-300 зараженных, но почему-то эти исследования не учитываются", - говорит редседатель Союза учреждений исполнительского искусства Маргус Алликмаа.