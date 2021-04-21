Театры и кинотеатры Эстонии просят премьера конкретизировать введенные ограничения

Министерство культуры разработало план по ослаблению ограничений для учреждений культуры, однако он не был учтен в правительственных решениях, и хотя исследования показывают, что в учреждениях культуры со стационарными местами для публики вирус распространяется мало, правительство считает, что представления в закрытых помещениях по-прежнему должны быть запрещены.

В среду союз учреждений исполнительского искусства направил обращение к премьер-министру и министру культуры с просьбой четко сообщить, на каких основаниях и на какой срок деятельность театров, кинотеатров и концертных залов будет ограничена.