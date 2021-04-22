Правительство намерено продлить до конца мая запрет на ночную продажу алкоголя
В целях снижения распространения коронавируса запрет на ночную продажу алкоголя в Эстонии, скорее всего, будет продлен до 31 мая, пишет Rus.ERR.
В целях снижения распространения коронавируса запрет на ночную продажу алкоголя в Эстонии, скорее всего, будет продлен до 31 мая, пишет Rus.ERR.
Соответствующее решение на своем заседании в четверг намерено принять правительство страны.
Согласно проекту постановления, с 22:00 до 10:00 по-прежнему будет запрещена продажа алкоголя везде, где его продают для употребления на месте, например, в ресторанах, барах и ночных клубах.
Впервые после отмены чрезвычайного положения общегосударственный запрет на продажу алкоголя в ночное время ввели 25 сентября. После этого правительство неоднократно его продлевало.