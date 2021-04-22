Спа-предприятия надеются на полное снятие ограничений с 1 июля
Эстонский союз спа-предприятий ходатайствует перед правительством о снятии с 1 июля всех ограничений на посещение спа и водных центров, пишет Rus.ERR.
Эстонский союз спа-предприятий ходатайствует перед правительством о снятии с 1 июля всех ограничений на посещение спа и водных центров, пишет Rus.ERR.
В своем обращении правительству организация отмечает, что вводить послабления в этой отрасли можно было бы поэтапно. Например, с 3 мая можно было бы разрешить посетителям с зарегистрированным пакетом проживания в спа-отелях пользоваться спа- и водными центрами, обеспечивая при этом строгое соблюдение 25-процентной заполняемости и рассредоточение посетителей.
С 1 июня максимальная заполняемость могла бы составлять уже 50%, а с июля, если связанная с коронавирусом ситуация нормализуется, действующие ограничения можно было бы полностью отменить.
Ранее на этой неделе премьер-министр Кая Каллас сообщила, что несмотря на снижение распространения коронавируса спа-центры и бани по-прежнему останутся закрытыми.