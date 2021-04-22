Спа-предприятия надеются на полное снятие ограничений с 1 июля

В своем обращении правительству организация отмечает, что вводить послабления в этой отрасли можно было бы поэтапно. Например, с 3 мая можно было бы разрешить посетителям с зарегистрированным пакетом проживания в спа-отелях пользоваться спа- и водными центрами, обеспечивая при этом строгое соблюдение 25-процентной заполняемости и рассредоточение посетителей.