Умер руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив
В возрасте 37 лет от вызванных коронавирусом осложнений скончался руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив, пишет Rus.ERR.
В возрасте 37 лет от вызванных коронавирусом осложнений скончался руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив, пишет Rus.ERR.
С 2015 года Григорий Сенькив возглавлял Центр информации о безопасности и обороне (NCDSA), в задачи которого входит повышение осведомленности русскоязычных жителей Эстонии о профильной области и анализ отношения русскоязычного населения страны в отношении сферы обороны и безопасности.
С 2011 года Сенькив руководил образовательной программой Sinu Riigi Kaitse по популяризации срочной службы и Сил обороны Эстонии.
С 2001 года Сенькив был членом Партии реформ.