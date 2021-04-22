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  • Умер руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив
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Умер руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив

Григорий Сенькив. ФОТО: NCDSA

В возрасте 37 лет от вызванных коронавирусом осложнений скончался руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив, пишет Rus.ERR.

С 2015 года Григорий Сенькив возглавлял Центр информации о безопасности и обороне (NCDSA), в задачи которого входит повышение осведомленности русскоязычных жителей Эстонии о профильной области и анализ отношения русскоязычного населения страны в отношении сферы обороны и безопасности.

С 2011 года Сенькив руководил образовательной программой Sinu Riigi Kaitse по популяризации срочной службы и Сил обороны Эстонии.

С 2001 года Сенькив был членом Партии реформ.

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