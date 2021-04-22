В наши дни кухонная бытовая техника перестала быть просто функциональной. Современные технологии незаметно улучшают и облегчают наш каждый шаг на кухне, а бытовая техника стала одним из важнейших факторов, влияющих на выбор дизайна всей кухни. Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA, рассказывает, на что следует обращать внимание при выборе самого важного оборудования.

«Планируя размещение техники, сначала следует представить, как мы обычно работаем и перемещаемся на кухне. В большинстве случаев кухни уместно разделить на разные рабочие зоны, чтобы создать более практичную планировку. Кухню можно разделить на зону хранения, мытья и готовки. Неправильно спланированная кухня непрактична, и в результате ежедневная готовка превращается в хаос», — говорит Дариус Римкус.

Золотое правило планировки кухни - это расположение зон в треугольнике: плита, раковина и холодильник должны находиться в пределах досягаемости друг от друга, желательно, чтобы между ними было несколько шагов. 2

Если техника и мебель ставятся напротив друг друга, обязательно надо проверить, чтобы все двери легко открывались. Расположение шкафчиков обычно следует планировать, исходя из расстановки бытовой техники, поэтому эти места следует иметь в виду заранее. Сразу надо проверить, все ли на кухне подходящего размера - надо открыть полки и дверцы шкафчиков, чтобы убедиться, что они не будут цепляться. Это также можно сделать виртуально - в бесплатном онлайн-планировщике.

«Для кухни можно выбрать отдельную бытовую технику в качестве дизайнерского акцента или встроенную технику, которая органично впишется в фасад.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Кухонный гарнитур со встроенной техникой делает помещение аккуратным и законченным. Такое решение чаще всего рекомендуется для небольших кухонь. Планируя дизайн новой кухни или обновление имеющейся, клиенты IКЕА могут сразу выбрать и бытовую технику, которая подойдет к запланированной мебели».

Выбор холодильника

Выбор холодильника - одно из важнейших решений при планировании кухни. Прежде чем обращать внимание на его внешний вид, следует учесть определенные параметры, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант: класс энергоэффективности холодильника, особенности установки, потребности семьи и другие.

Холодильник - это устройство, которое потребляет больше всего электроэнергии в доме. Выбор холодильника хорошего класса энергоэффективности, возможно, поможет значительно сэкономить. 2

«Потребление электроэнергии оценивается по шкале от A до G, то есть от наиболее энергоэффективного до менее энергоэффективного», — объясняет Дариус Римкус.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Что касается размера холодильника, то это зависит от привычек хранения продуктов и количества человек в семье, а также от свободного места на кухне. Компактные холодильники с морозильной камерой больше всего подойдут для небольших кухонь.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

«Холодильник следует устанавливать подальше от источников тепла, с достаточным пространством для вентиляции и свободного открывания дверцы. Если морозильная камера используется часто, то следует выбрать холодильник с морозилкой большего размера, но если вы в основном используете свежие продукты, то более важной будет величина верхней части холодильника. Доступны модели с независимой системой вентиляции, которые обеспечивают стабильный уровень влажности и температуры отдельно как в холодильнике, так и в морозильной камере, таким образом гарантируя, что запахи продуктов не смешиваются», — добавляет руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

Выбор поверхности плиты

При выборе поверхности плиты самое главное - понимать, как часто она будет использоваться. Возможно, все, что нужно - это портативная плита с одной конфоркой, которую в IKEA можно купить за 39,99 евро, но может потребоваться и более современная индукционная, стеклокерамическая или газовая плита.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Надо учитывать, сколько еды планируется готовить за один раз. Если кухня небольшая и вы не склонны готовить несколько блюд одновременно, двух конфорок будет достаточно.

«Если сравнивать разные типы поверхностей плиты, то самыми быстрыми и энергоэффективными являются индукционные поверхности. Они обеспечивают быстрое приготовление и точность, так как индукция проводит все тепло только к посуде, расположенной на ее поверхности.

ФОТО: IKEA publicitātes foto

С другой стороны, стеклокерамические поверхности очень просты в использовании. Некоторые из них имеют изменяемые размеры конфорок, которые можно регулировать в соответствии с размером посуды. Стеклокерамические поверхности выглядят профессионально и обеспечивают более быстрый контроль температуры. Они идеально подходят для жарки».

Функции поверхностей плиты могут отличаться. Например, у некоторых есть функция безопасности, которая предотвращает их случайное срабатывание. Это очень полезно во время уборки, а также в домах, где живут дети. В свою очередь, защита от перелива автоматически отключает поверхность, если еда выливается через край кастрюли и проливается на панель управления.

Выбор духовки

При выборе подходящей духовки дизайнер Дариус Римкус рекомендует учитывать несколько факторов:

• Технические параметры и режимы приготовления. Какие блюда обычно готовят? Как часто используется духовка? Возможны простые, удобные в использовании духовки, которые стоят в IKEA от 129 €, а также современные многофункциональные духовки.

• Размер. На сколько людей обычно готовят еду? Духовки бывают разных размеров, их можно выбрать в зависимости от количества людей, для которых ежедневно готовится еда.

• Стиль. Решите, какой стиль оборудования лучше всего подойдет для вашей кухни - классический или современный.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Один из самых популярных вариантов - это конвекционная печь. В ней с помощью вентилятора горячий воздух распространяется быстро и равномерно, поэтому можно одновременно готовить несколько блюд, не смешивая их запахи. У духовок с функцией самоочистки те же параметры, что и у конвекционных печей, но их легче чистить, поскольку жир и остатки пищи превращаются в золу, которую можно легко стереть.

Также доступны духовки с функцией пропаривания - они подойдут тем, для кого важно здоровое питание.

Функция пара в сочетании с горячим воздухом обеспечивает лучшее сохранение питательных веществ, при этом еда образует хрустящую корочку, но внутри она мягкая и нежная.

Духовки, как правило, имеют множество дополнительных функций: встроенный термометр для мяса, режим быстрого приготовления на гриле, специальный режим для выпечки, функция нагрева пищи, режим для выпечки хлеба и пиццы, функция быстрого разогрева и многое другое. Если в доме есть дети, то следует выбирать духовку, у которой на дверце есть замок для безопасности детей.

Выбор вытяжки

При выборе вытяжки в первую очередь следует подумать о том, подходит ли рассматриваемая модель по размеру. Чтобы вытяжка была эффективной, ее ширина не должна быть меньше ширины поверхности плиты. Однако не следует забывать, что очищать пространство от запаха испарений - не единственная функция вытяжки. Она также служит важным элементом дизайна кухни. Вытяжки могут быть прикреплены к потолку или к стене, и их выбор также зависит от планировки кухни.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

«Самый распространенный выбор - настенные вытяжки. Поскольку они не только очищают воздух, но и являются элементом интерьера, каждый должен решить, какая вытяжка ему нужна: которая будет выглядеть более неприметно или с выразительным дизайном.

Возможны разные дизайны - модели с гнутым стеклом создают впечатление легкости, воздушности, а модели с прямыми аскетичными формами идеально подходят для современных помещений в стиле минимализма, округлые, более мягкие контуры вписываются в кухни в традиционном стиле. Настенные вытяжки IKEA доступны в различной отделке и форме, поэтому можно найти что-то для каждого решения. 2

Также следует обратить внимание на технические параметры, например, можно ли регулировать скорость вращения вентилятора и есть ли в вытяжке встроенное освещение", - отмечает Дариус Римкус.

Тем, кто хочет создать сплошной фасад, дизайнер IKEA рекомендует выбирать вытяжку, которую можно спрятать в кухонном шкафу. Она будет ненавязчиво встроена за дверью и впишется в общий дизайн. В нестандартных кухнях с кухонным островком вытяжка расположена посередине кухни - в этом случае выбирайте модель, которую можно установить на потолке.

Большинство вытяжек IKEA можно подключить к домашней системе вентиляции или использовать в режиме рекуперации с угольным фильтром. Чтобы вытяжка всегда была в хорошем рабочем состоянии, ее необходимо регулярно чистить и обслуживать.