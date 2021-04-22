Чт, 22.04.2021
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Фото ⟩ В Таллинне змея не давала жильцам войти в многоквартирный дом

ФОТО: Päästeamet

В среду вечером спасатели получили сообщение о ползающей в таллиннском районе Нымме змее, из-за которой жильцы боялись войти в многоквартирный дом.

21 апреля около 19:30 спасатели получили вызов на улицу Махла, где оранжевая змея длиной около метра не давала жильцам войти в дом. Спасатели нашли пресмыкающееся и передали его команде по спасению животных, пишет Postimees.

Позже с центром тревоги связался владелец змеи, который потерял своего питомца. Ему дали контакты команды по спасанию животных.

Змея. ФОТО: Päästeamet

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