Учителей, полицейских и работников культуры ждет повышение зарплат
В следующем году государство планирует увеличить зарплаты учителям, полицейским и работникам культуры на 3% за счет экономии на текущих расходах, пишет Postimees.
В следующем году государство планирует увеличить зарплаты учителям, полицейским и работникам культуры на 3% за счет экономии на текущих расходах, пишет Postimees.
Как сообщила в соцсетях министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, это предусматривает бюджетная стратегия на ближайшие четыре года, о целях которой правительство накануне достигло принципиальной договоренности.
«Желание постепенно реорганизовать государственные финансы, добиться реальной экономии средств и необходимость проявлять большую солидарность с частным сектором в условиях кризиса - это то, в чем правительство единодушно. Задача, которую предстоит выполнить, непроста для всех, потому что всегда легче добавить налогов, чем пересмотреть и сохранить привычные расходы», - написала министр.
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, государство солидарно с частным сектором, которому пришлось затянуть пояса в условиях кризиса, и текущие расходы государства будут сокращены во всех сферах.
"Однако экономия на текущих расходах позволит в следующем году повысить зарплату не менее чем на три процента, в том числе для учителей, работников культуры и сферы внутренней безопасности без увеличения дефицита бюджета", - добавила министр.