Учителей, полицейских и работников культуры ждет повышение зарплат

Как сообщила в соцсетях министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, это предусматривает бюджетная стратегия на ближайшие четыре года, о целях которой правительство накануне достигло принципиальной договоренности.

«Желание постепенно реорганизовать государственные финансы, добиться реальной экономии средств и необходимость проявлять большую солидарность с частным сектором в условиях кризиса - это то, в чем правительство единодушно. Задача, которую предстоит выполнить, непроста для всех, потому что всегда легче добавить налогов, чем пересмотреть и сохранить привычные расходы», - написала министр.

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, государство солидарно с частным сектором, которому пришлось затянуть пояса в условиях кризиса, и текущие расходы государства будут сокращены во всех сферах.