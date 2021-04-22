В Эстонии контрабандных сигарет в два раза меньше, чем в Латвии и Литве

По данным исследовательской фирмы Nielsen, доля не маркированных акцизными марками контрабандных сигарет упала в четвертом квартале 2020 года в Эстонии на 0,4 процента до уровня 9,5 процента.

Доля сигарет, не маркированных акцизными марками, в Эстонии неуклонно снижается, в то время как в Латвии и Литве за последние годы она возросла. Если доля сигарет, не маркированных акцизными марками, соответственно данным исследования, в четвёртом квартале 2019 года составляла в Эстонии 9,9%, в Латвии – 16,8%, а в Литве – 21,3%, то в четвёртом квартале прошлого года эта доля составляла в Эстонии 9,5%, в Латвии – 20,4% и в Литве – 21,5%.

Большая часть сигарет попадает в Эстонию из Беларуси (18,7%), из Латвии (15,6%) и России (13,9%), причем доля контрабандных сигарет из Беларуси в Латвии и Литве составляет 67% и 88,4% соответственно от количества всех сигарет, не маркированных акцизными марками.

По словам руководителя следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Райна Кууса, предотвращение контрабанды находится под постоянным вниманием НТД. «Если еще десять лет назад контрабандные сигареты в Эстонии составляли почти 20% от местного потребления, то сегодня эта доля сократилась более чем наполовину. Эффективное международное сотрудничество с соответствующими ведомствами соседних стран, инвестиции в таможенную технику и постоянное развитие наших рабочих процессов способствуют предотвращению распространения контрабанды», – сказал Куус.

По словам члена правления Эстонской ассоциации производителей табака Яануса Паутса, эффективная работа НТД сыграла важнейшую роль в сдерживании контрабандного рынка. «В отличие от наших прибалтийских соседей, ответственность за предотвращение транспортировки контрабандного табака в Эстонии очень чётко лежит на одном ведомстве, у которого имеется достаточная компетенция и потенциал для решения этой проблемы. В Латвии и Литве, напротив, одна и та же работа разделена между несколькими сторонами, ответственность рассеивается, что и позволяет продавцам контрабандного табака действовать более свободно», – сказал Паутс.