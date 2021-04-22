Эпп Мяэ вышла в финал чемпионата Европы по борьбе
Представительница Эстонии Эпп Мяэ пробилась в финал на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Варшаве, пишет Rus.ERR.
Представительница Эстонии Эпп Мяэ пробилась в финал на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Варшаве, пишет Rus.ERR.
В среду Эпп Мяэ вышла на ковер в ранге действующей чемпионки Европы в самой престижной весовой категории до 76 кг и на деле показала, что готова защищать свой титул.
Представительница Эстонии продемонстрировала свою силу, уверенно выиграв две важных схватки. В четвертьфинале Мяэ была сильнее представительницы Азербайджана Сабиры Алиевой (10:0), а в полуфинале одержала трудовую победу над француженкой Синтией-Ванессой Вескан - 4:0.
В финале, который пройдет в четверг, Мяэ встретится с опытной россиянкой Натальей Воробьевой, которая до выхода в финал выиграла три поединка.