Чт, 22.04.2021
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Фото: в Россию пришел вертикальный лес

Вертикальный лес в Москве. ФОТО: Dmitrovka9.ru

В центре Москвы появится первая в России новостройка с вертикальным лесом. Это особый тип дома с масштабным озеленением, передает РБК

Построить дом с полноценными деревьями на разных этажах придумал итальянский архитектор Стефано Боэри. В 2007 году он решил построить в Милане два экспериментальных дома и назвал их Bosco Verticale. В переводе с итальянского это означает «Вертикальный лес».

Bosco Verticale - «вертикальный лес» Стефано Боэри в Милане. ФОТО: Shutterstock

Отличительной особенностью новостроек стало огромное количество растений в самых неожиданных местах — не только во дворе, у входа и в лобби, но и на крыше, на балконах и даже внутри помещений. Причем это были не рядовые комнатные растения, а самые настоящие крупномеры.

Вертикальный лес. Сингапур. ФОТО: Shutterstock

Одновременно с Италией концепция вертикального леса получила распространение в Сингапуре. Здесь не стали громоздить крупномерные деревья на высоту 10–15-го этажа, а покрыли ползучими растениями сплошь целую стену. Таков TreeHouse — 24-этажный дом, наружные стены которого увиты растениями с первого до последнего этажа. Какое-то время он даже фигурировал в Книге рекордов Гиннесса как самое высокое жилое строение с вертикальным садом.

Пожалуй, одним из самых интересных реализованных проектов стала реконструкция Шанхайской фондовой биржи. Здание с почти столетней историей не просто довели до современных стандартов качества, но превратили в зеленый оазис посреди сложившегося района. Несколько лет спустя похожую концепцию применили в Москве.

Вертикальный лес в Москве. ФОТО: Dmitrovka9.ru

Первым осуществленным проектом вертикального леса в России готовится стать «Большая Дмитровка IX». Это жилой комплекс класса deluxe из трех особняков в 700 метрах от Кремля. Главное здание представляет собой бережно восстановленный дом 1903 года, созданный русским архитектором со шведскими корнями Адольфом Эрихсоном.

Полностью статью можно прочитать ЗДЕСЬ.

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