Картина дня: жизнь в условиях смягчения ограничений, будущее рабочей миграции и умер Григорий Сенькив
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 апреля.
Обратившаяся в Rus.Postimees жительница Таллинна Марина (68), которая получила первую дозу препаратом AstraZeneca, места себе не находит, так как скоро ей предстоит делать второй угол. Той же вакциной, которой она больше не доверяет. В это же время Германия не видит ничего страшного в комбинации вакцин и идет навстречу некоторым возрастным группам. Почему Эстония в этом вопросе более осторожна?
Вчера министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что EKRE заблокировала в парламенте одобрение финансирования восстановления из Европы, которое должно принести шесть миллиардов евро, подав около 700 пустых поправок. По оценке Урмаса Рейтельманна (EKRE), финансирование восстановления — это душевнобольной проект. Читать далее...
На сегодняшнем заседании правительство одобрило распоряжение о смягчении ограничений, связанных с Covid-19. Ограничения будут меняться постепенно, и первым с 26 апреля будут разрешены тренировки и занятия по интересам на улице. Все остальные ограничения сохраняются до 2 мая. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5641 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 436, то есть 7,7% от общего количества. Читать далее...
В среду Тартуский уездный суд признал виновными трех молодых людей, которые 13 марта прошлого года убили своего 21-летнего знакомого особо мучительным и жестоким способом. Судья Рутть Теэвер зачитала приговор: Карл Койва и Даниэль Каазик, которым недавно исполнилось 18, получили по десять лет лишения свободы. Артур Григоров за то же преступление проведет за решеткой 12 лет. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...
Вчерашнее предложение Минфина относительно стратегии госбюджета встревожило экспертов из области безопасности, поскольку оно предусматривало в госбюджете на 2022 и 2023 год равномерное сокращение всех сфер. Читать далее...
В возрасте 37 лет от вызванных коронавирусом осложнений скончался руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив. Читать далее...
Европа затаилась в ожидании зеленого цифрового сертификата, который должен облегчить передвижение внутри стран-членов ЕС. По словам эстонских евродепутатов, поставленная Евросоюзом цель понятна, но в то же время она настолько амбициозна, что в процессе реализации есть риск споткнуться о собственную ногу. Читать далее...
В первом квартале 2021 года не представленная в Рийгикогу партия «Зеленые Эстонии» получила всего 379 евро пожертвований от частных лиц. О том, на какие деньги партия собирается участвовать в муниципальных выборах и что собирается изменить в столице, Rus.Postimees поговорил с председателем партии и кандидатом в мэры Таллинна Зузу Измайловой. Читать далее...
Бывший эстонский министр иностранных дел и обороны, посол Юри Луйк, который сейчас в Рийгикогу является вице-председателем комиссии по иностранным делам, полагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, решил: лучше плохие отношения с Западом, чем шатание режима. Читать далее...
Если зеленый паспорт венгра, едущего в другую страну Европейского союза, покажет, что человек привит вакцинами «Спутник-V» или Sinopharm, решение о доверии или недоверии к российской или китайской вакцине будут принимать в пункте назначения. Читать далее...
Дождливый циклон медленно смещающийся через Эстонию в сторону Финляндии определит в конце недели нестабильную погоду. Читать далее...
В следующем году государство планирует увеличить зарплаты учителям, полицейским и работникам культуры на 3% за счет экономии на текущих расходах. Читать далее...