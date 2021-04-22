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  • Картина дня: жизнь в условиях смягчения ограничений, будущее рабочей миграции и умер Григорий Сенькив

Картина дня: жизнь в условиях смягчения ограничений, будущее рабочей миграции и умер Григорий Сенькив

Паромы Tallink. ФОТО: Kaupo Kalda/Tallink

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 апреля.

«Боюсь делать второй укол AstraZeneca. Пусть меня привьют чем-нибудь другим!»

Обратившаяся в Rus.Postimees жительница Таллинна Марина (68), которая получила первую дозу препаратом AstraZeneca, места себе не находит, так как скоро ей предстоит делать второй угол. Той же вакциной, которой она больше не доверяет. В это же время Германия не видит ничего страшного в комбинации вакцин и идет навстречу некоторым возрастным группам. Почему Эстония в этом вопросе более осторожна?

EKRE блокирует получение денег на восстановление из Европы: «Это душевнобольной проект»

Вчера министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что EKRE заблокировала в парламенте одобрение финансирования восстановления из Европы, которое должно принести шесть миллиардов евро, подав около 700 пустых поправок. По оценке Урмаса Рейтельманна (EKRE), финансирование восстановления — это душевнобольной проект. Читать далее...

Как будут работать школы, спортивные клубы, рестораны, спа и магазины после 3 мая

На сегодняшнем заседании правительство одобрило распоряжение о смягчении ограничений, связанных с Covid-19. Ограничения будут меняться постепенно, и первым с 26 апреля будут разрешены тренировки и занятия по интересам на улице. Все остальные ограничения сохраняются до 2 мая. Читать далее...

В Эстонии скончались 11 человек с коронавирусом, включая 37-летнего мужчину и 47-летнюю женщину

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5641 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 436, то есть 7,7% от общего количества. Читать далее...

Фото 〉 Юные убийцы: жертва сама забралась в багажник

В среду Тартуский уездный суд признал виновными трех молодых людей, которые 13 марта прошлого года убили своего 21-летнего знакомого особо мучительным и жестоким способом. Судья Рутть Теэвер зачитала приговор: Карл Койва и Даниэль Каазик, которым недавно исполнилось 18, получили по десять лет лишения свободы. Артур Григоров за то же преступление проведет за решеткой 12 лет. Читать далее...

Правительство: вопрос восстановления рабочей миграции с Финляндией должен решиться в мае

Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Предложение Минфина испугало оборонных экспертов

Вчерашнее предложение Минфина относительно стратегии госбюджета встревожило экспертов из области безопасности, поскольку оно предусматривало в госбюджете на 2022 и 2023 год равномерное сокращение всех сфер. Читать далее...

Умер руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив

В возрасте 37 лет от вызванных коронавирусом осложнений скончался руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив. Читать далее...

Станет ли зеленый цифровой сертификат пропуском в нормальную жизнь? Отвечают эстонские евродепутаты

Европа затаилась в ожидании зеленого цифрового сертификата, который должен облегчить передвижение внутри стран-членов ЕС. По словам эстонских евродепутатов, поставленная Евросоюзом цель понятна, но в то же время она настолько амбициозна, что в процессе реализации есть риск споткнуться о собственную ногу. Читать далее...

Зюлейха Измайлова: как мэр я хотела бы начать переговоры об объединении Маарду и Таллинна

В первом квартале 2021 года не представленная в Рийгикогу партия «Зеленые Эстонии» получила всего 379 евро пожертвований от частных лиц. О том, на какие деньги партия собирается участвовать в муниципальных выборах и что собирается изменить в столице, Rus.Postimees поговорил с председателем партии и кандидатом в мэры Таллинна Зузу Измайловой. Читать далее...

Юри Луйк: Путин боится повторить путь Горбачева

Бывший эстонский министр иностранных дел и обороны, посол Юри Луйк, который сейчас в Рийгикогу является вице-председателем комиссии по иностранным делам, полагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, решил: лучше плохие отношения с Западом, чем шатание режима. Читать далее...

Не факт, что китайская или российская вакцина будут учитываться при пересечении границ

Если зеленый паспорт венгра, едущего в другую страну Европейского союза, покажет, что человек привит вакцинами «Спутник-V» или Sinopharm, решение о доверии или недоверии к российской или китайской вакцине будут принимать в пункте назначения. Читать далее...

Циклон принесет в Эстонию дожди, мокрый снег и снежную крупу

Дождливый циклон медленно смещающийся через Эстонию в сторону Финляндии определит в конце недели нестабильную погоду. Читать далее...

Учителей, полицейских и работников культуры ждет повышение зарплат

В следующем году государство планирует увеличить зарплаты учителям, полицейским и работникам культуры на 3% за счет экономии на текущих расходах. Читать далее...

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