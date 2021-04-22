Картина дня: жизнь в условиях смягчения ограничений, будущее рабочей миграции и умер Григорий Сенькив

«Боюсь делать второй укол AstraZeneca. Пусть меня привьют чем-нибудь другим!»

Обратившаяся в Rus.Postimees жительница Таллинна Марина (68), которая получила первую дозу препаратом AstraZeneca, места себе не находит, так как скоро ей предстоит делать второй угол. Той же вакциной, которой она больше не доверяет. В это же время Германия не видит ничего страшного в комбинации вакцин и идет навстречу некоторым возрастным группам. Почему Эстония в этом вопросе более осторожна?

EKRE блокирует получение денег на восстановление из Европы: «Это душевнобольной проект»

Вчера министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что EKRE заблокировала в парламенте одобрение финансирования восстановления из Европы, которое должно принести шесть миллиардов евро, подав около 700 пустых поправок. По оценке Урмаса Рейтельманна (EKRE), финансирование восстановления — это душевнобольной проект. Читать далее...

Как будут работать школы, спортивные клубы, рестораны, спа и магазины после 3 мая

На сегодняшнем заседании правительство одобрило распоряжение о смягчении ограничений, связанных с Covid-19. Ограничения будут меняться постепенно, и первым с 26 апреля будут разрешены тренировки и занятия по интересам на улице. Все остальные ограничения сохраняются до 2 мая. Читать далее...

В Эстонии скончались 11 человек с коронавирусом, включая 37-летнего мужчину и 47-летнюю женщину

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5641 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 436, то есть 7,7% от общего количества. Читать далее...

Фото 〉 Юные убийцы: жертва сама забралась в багажник

В среду Тартуский уездный суд признал виновными трех молодых людей, которые 13 марта прошлого года убили своего 21-летнего знакомого особо мучительным и жестоким способом. Судья Рутть Теэвер зачитала приговор: Карл Койва и Даниэль Каазик, которым недавно исполнилось 18, получили по десять лет лишения свободы. Артур Григоров за то же преступление проведет за решеткой 12 лет. Читать далее...

Правительство: вопрос восстановления рабочей миграции с Финляндией должен решиться в мае

Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Предложение Минфина испугало оборонных экспертов

Вчерашнее предложение Минфина относительно стратегии госбюджета встревожило экспертов из области безопасности, поскольку оно предусматривало в госбюджете на 2022 и 2023 год равномерное сокращение всех сфер. Читать далее...

Умер руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив

В возрасте 37 лет от вызванных коронавирусом осложнений скончался руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив. Читать далее...

Станет ли зеленый цифровой сертификат пропуском в нормальную жизнь? Отвечают эстонские евродепутаты