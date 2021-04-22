Клуб авиамоделизма в Нарве: первым делом самолеты

Этот кружок-долгожитель был открыт еще в октябре далекого 1952 года. В его мастерских по схемам создаются модели самолетов разных исторических периодов. Но главное, что все модели действующие, способные совершать полноценный полет с выполнением фигур высшего пилотажа. Конечная цель - не только построить модель, но и научиться ею управлять настолько, чтобы принять участие в соревнованиях по авиамоделизму.

В разные годы этому мастерству здесь обучали настоящие энтузиасты: Александр Васильевич Скобелев, Владимир Иванович Зайцев, Константин Владимирович Тимофеев, Валерий Викторович Икко, Николай Николаевич Брагин, Виктор Станиславович Касимов, Игорь Борисович Манжула. На сегодняшний день в авиамодельных лабораториях с учениками работают сразу три учителя - Кирилл Иванов, Алексей Микенин и Валерий Иванов.

Разнообразный ручной труд в кружке включает в себя обучение на станках (в том числе и с ЧПУ). Вспомогательное оборудование позволяет развивать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, тягу к техническому творчеству.

В ходе обучения полетам тренируются пространственное воображение, мелкая моторика рук, ответственность. Эксплуатация микродвигателей внутреннего сгорания и компьютерных систем управления моделями требуют особенно ответственного подхода. Взаимодействие моделистов разного возраста, с разным опытом спортивного мастерства, взрослых и детей — это командная работа, которая помогает развитию коммуникативных способностей учеников.

Успех учеников — гордость педагогов

Работа в авиамодельной лаборатории позволяет разобраться в технологических процессах металлообработки различной степени сложности, обработке древесины как ручной, так и с применением станков и вспомогательного оборудования. Поэтому выпускники кружка осознанно выбирают технические учебные заведения. Так, например, Ян Белик, лидер юниорской сборной по авиамодельному спорту, успешно сдал экзамены и поступил в Эстонскую Лётную академию, выдержав конкурс более 8 человек на место. Скоро он заканчивает учебу и станет лицензированным пилотом.

Среди учеников встречаются и девочки. Например, участница клуба, Светлана Сучкова успешно дебютировала в качестве пилота на соревнованиях по авиамоделизму. Около половины учеников — это ребята, которые занимаются от 2 до 8 лет непрерывно. Некоторые воспитанники после окончания школы или службы в армии с удовольствием возвращаются к любимому хобби.

В авиамодельных лабораториях НДДТ дети занимаются в пяти группах. Ученики двух групп занимаются по программе начального моделирования с восьми лет, в остальных обучаются дети разных возрастов и взрослые.

Внутри Клуба идет планомерная работа во имя того, чтобы увлечение техническим творчеством стало массовым. Одна из главных задач — создание такого места на базе лабораторий, куда могли бы обратиться увлеченные техническим творчеством люди за помощью в реализации собственных идей

Соревновательный дух победы

Уникальность дисциплины в том, что спортсмен должен изготовить снаряд своими руками. Для популяризации этого вида спорта, выявления сильнейших и повышения спортивного мастерства в каждом классе моделей проводятся соревнования. К участию в них допускаются все желающие без ограничений, при соблюдении правил технического регламента для моделей и правил участия для спортсменов.

Начиная с 2012 года ежегодно Нарвский Дом детского творчества совместно со спортивно-техническим клубом авиамоделистов Sky Masters Club MTÜ организует соревнования на аэродроме Ольгино. Во время соревнований участники с радиоуправляемыми моделями воздушного боя представляют зрителям увлекательные, зрелищные, динамичные сражения в воздухе.