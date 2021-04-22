Таллинн измучили купающиеся в фонтанах бездомные

Но, заметив приближение МуПо, эти нарушители порядка научились молниеносно испаряться. Руководитель технического отдела городского учреждения Kadrioru Park Маркко Маазик сказал ERR, что им известен «бумажник», который таскает с собой килограммы бумаги и забивает ею фонтаны после того, как помоется в них.

«Если в целом ситуация с фонтанами в Таллинне улучшилась, то бумажник довел нас до последнего предела», - отметил Маазик. Мужчина развлекается уже пару лет и, по словам Маазика, остановить его законными мерами не получается.

Руководитель Таллиннского департамента коммунального хозяйства и окружающей среды Айн Валдманн пообещал, еще раз поговорить на эту тему с Муниципальной полицией. Если же люди заметили подобную деятельность, нужно сразу сообщить в МуПо или администратору парка.

При появлении МуПо или полиции нарушители ретируются

«В целом информация о моющихся в фонтанах поступает редко — два-три раза в год», - сказала руководитель МуПо по связям с общественностью Меэли Хунт и напомнила, что бездомные люди все-таки могут помыться в учреждениях социального размещения.

По словам Хунт, все эти люди хитрые и хорошо знают, в какое время там меньше свидетелей, которые могут вызвать стражей порядка. Часто ко времени прибытия патруля они сбегают, бросив белье: «Речь идет о социальной проблеме, и МуПо, к сожалению, решить ее не может. Скорее мы занимаемся последствиями и пытаемся решить как можно больше проблем-жалоб».

И государственная полиция отмечает, что к моменту прибытия патруля нарушителей уже не видно. «За последний год в полицию поступили единичные сообщения о том, что какой-то бездомный моется в расположенном в центре города фонтане, - сказала старший участковый района Кесклинн Марлен Мийласте. - Бездомные в таких делах оказываются крайне быстрыми и находчивыми, успевая сбежать прежде, чем их кто-то заметит».

Но, конечно, раздеваться и мыться в фонтане не очень хорошо, подтвердила Мийласте: «По Закону об охране общественного порядка, в общественных местах нельзя находиться голым, если это сильно мешает другим людям использовать место по его назначению».