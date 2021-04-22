Лукашенко прилетел к Путину обсудить сотрудничество с Россией по отражению внешних угроз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные президентской пресс-службы, лидеры двух стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, уделив особое внимание вопросам торгово-экономического взаимодействия, взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и дальнейшему восстановлению полноценного транспортного сообщения, пишет Newsru.