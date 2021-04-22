Лукашенко прилетел к Путину обсудить сотрудничество с Россией по отражению внешних угроз

"В числе приоритетных тем и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", - отметили в пресс-службе президента РФ.

"Они постоянно обсуждают текущие вопросы и каждый раз вопросов меньше не становится. И кроме того, конечно, (будет) обмен мнениями по нынешней ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Белоруссии", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о повестке переговоров. Его слова приводит РИА "Новости". Отвечая на вопрос, может ли история с готовившимся покушением на Александра Лукашенко и госпереворотом повлиять на темпы интеграции, Песков отметил, что в Кремле эти события не увязывают между собой.

"Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства - это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран - это совсем другая реальность. Это та реальность, в которой нам жить еще долго, и к этому нужно привыкать. Конечно, сотрудничество и противодействие этим внешним угрозам очень важно в интересах народов наших двух стран", - сказал Песков.

Напомним, Лукашенко 17 апреля заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение, якобы одобренное высшим политическим руководством США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии, намеченный на 9 мая. Белорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокацией российских и белорусских спецслужб, тогда как в Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательным.