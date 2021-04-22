Март Лаар: нам стоит ненадолго забыть о России

«Конечно, мы переживаем, но если бы мы постоянно волновались только о России, у нас не было бы времени ни на что другое. Нам нужно немного забыть о России. Россия живет в собственном мире, Эстония - сама по себе, слава богу», - сказал он, добавив, что пока действует последний пункт, все будет хорошо.