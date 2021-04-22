Март Лаар: нам стоит ненадолго забыть о России
Ветеран политики и историк Март Лаар, которому в четверг исполняется 61 год, считает, что о России не стоит беспокоиться, передает rus.err.ee.
Ветеран политики и историк Март Лаар, которому в четверг исполняется 61 год, считает, что о России не стоит беспокоиться, передает rus.err.ee.
«Конечно, мы переживаем, но если бы мы постоянно волновались только о России, у нас не было бы времени ни на что другое. Нам нужно немного забыть о России. Россия живет в собственном мире, Эстония - сама по себе, слава богу», - сказал он, добавив, что пока действует последний пункт, все будет хорошо.
Что касается пограничного соглашения, Лаар говорит, что чем больше мы об этом просим, тем меньше вероятность, что мы это получим.