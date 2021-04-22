Эксперт: в городах стало очень много клещей

В Эстонии уже проснулись и активизировались клещи. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Анатолий Тарасов рассказал, что тем, кто регулярно ходит в лес, обязательно надо сделать вакцину от клещевого энцефалита:

«Когда наступает потепление, клещи активизируются и сейчас очень опасный период для тех, кто любит рыбалку или лесные прогулки. Сейчас клещи наиболее активны.

Раньше городские парки и места, в которых бывает много людей, обрабатывались от клещей. Но сейчас я не слышал о такой практике, клещевая обработка не проводится. Поэтому теперь клещей стало очень много даже в городах. Владельцы собак подтвердят, что практически каждая прогулка с питомцем заканчивается тем, что на собаках находят клещей.

К счастью, не все клещи опасны. Сами клещи получают инфекцию от грызунов: мыши, крысы и другие. Так что там, где много грызунов — много инфекций и клещи эту заразу разносят.

Главное, сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто часто ходит в лес — лесники, грибники, рыбаки, охотники, рабочие и другие. К сожалению, прививка спасает только от энцефалита, но не спасает от боррелиоза (болезни Лайма). Прививки достаточно дорогие, но жизнь дороже.

Существует огромное количество препаратов от клещей — отпугивающие репелленты, парализующие акарициды, комбинированные препараты. Есть и народные средства — полынь, эвкалипт, можно мазать себя березовым дегтем, использовать жидкий дым. Все, что связано с огнем, тоже помогает. В Сибири многие себя даже раньше мазали пеплом и насыпали его в сапоги. Сейчас, конечно, есть более простые варианты. Но по моей практике, клещи справлялись со всеми ними. Количество клещей, конечно, уменьшалось, но не полностью. По моим наблюдениям очень хорошо помогало масло гвоздики. Оно еще и от комаров хорошо работает. Для владельцев частных домов можно посоветовать сажать у себя на участках черемуху, считается, что она отпугивает клещей своим запахом.

Клещи обычно сидят на земле и траве, вниз ползать они не умеют, всегда ползут вверх. Поэтому надо это учитывать при выборе одежды для похода в лес. И обязательно надо проверять одежду после возвращения домой. Клещ сразу не впивается, он сначала ищет место. Я каждый год снимаю с себя по три-четыре клеща.

Можно извлечь клеща самостоятельно, в аптеках продаются специальные инструменты. Хотя можно и при помощи нитки это сделать, тоже проверенный способ. Или обратиться к медикам.